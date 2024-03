Familiares de fallecido por ataque de abejas denuncian presunta negligencia

Cartagena

Michel Villa Moya, era un cartagenero de 33 años que se ganaba la vida conduciendo un tractocamión en la empresa Ultracem. El pasado 10 de marzo, decidió aprovechar su día de descanso para viajar a la capital de Bolívar desde el municipio de Sabanagrande donde residía, con el propósito de visitar a sus padres y hacerle mantenimiento a su vehículo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Todo indica que Michel fue atacado por un enjambre de abejas cuando se movilizaba en su vehículo particular por la vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Sabanalarga, Atlántico. De acuerdo con su padre Pedro Villa, un animal se le habría atravesado al cartagenero en la carretera y al tratar de esquivarlo una abeja ingresó al automotor, picándolo en su cuello.

Fotos y videos para denunciar infractores de tránsito deben tener fecha y hora de hechos

Luego, Michel Villa chocó contra un poste de energía eléctrica en donde estaba un enjambre de abejas que terminó atacándolo en diferentes partes de su cuerpo. El cartagenero fue auxiliado por algunos testigos y posteriormente trasladado al hospital de Sabanalarga. Sus allegados denunciaron que hubo presunta negligencia médica en ese centro asistencial.

“Cuando llegamos nos dijeron que tenía una fractura en la pierna izquierda de cuarto nivel y que el hospital no era apto para atenderlo porque no tenían los recursos para hacer la cirugía. Pidieron la ambulancia para trasladarlo a las 10:00 de la mañana, pero llegó después de las 5:00 de la tarde, es decir más de siete horas. Esperaron tres horas para determinar que el hospital no tenía las herramientas para atenderlo y encima de eso la ambulancia se demoró en llegar”, manifestó Pedro Villa.

Indignado, el padre del fallecido contó que solo hasta la llegada de la ambulancia, la doctora que lo atendía se dio cuenta de que Michel presentaba problemas para respirar. “Lo trasladaron a un hospital bastante lejano en la ciudad de Barranquilla y no a una clínica de alta complejidad que se encuentra en Baranoa que estaba mucho más cerca. El médico del centro asistencial a donde lo trasladaron se molestó porque no le hicieron nada para combatirle el veneno de las picaduras”, expresó.

La familia de Michel Villa Moya anunció que instaurará las respectivas acciones legales por la pregunta negligencia médica que se presentó en este caso.