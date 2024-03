“El gobierno no viene a aliarse con ningún bando armado sino a proponer la paz”: Petro

Arauca

Desde Arauca, el presidente, Gustavo Petro, ofreció un discurso en el marco del ‘Encuentro Territorial Economías para la Vida’, en donde reiteró el compromiso del Gobierno con la construcción de la paz en el país.

El mandatario de los colombianos, enfatizó en que el propósito del gobierno no es participar en alianzas armadas, sino promover la paz.

“Aquí el gobierno no viene a aliarse con un bando armado, llámese como se llame, a ayudarle a matar a la gente del otro bando, o sea, a meterse en la guerra, una guerra sin sentido, en mi opinión. No. Aquí el gobierno viene es a proponer la paz (...) Aquí las alianzas entre armados no funcionan si no es para hacer la paz. Las alianzas entre armados o las guerras entre armados solo son guerra y ya no le sirven a la población”, sostuvo.

En ese sentido, Petro aseguró que, “los funcionarios de gobierno, cualesquiera que sean, aquí deben tener el mismo discurso del presidente de la República, votado por el pueblo, o sea, respetar el pueblo. Y el pueblo votó paz. No votó alianzas militares por aquí o por allá. No nos interesa”, advirtió.

En su discurso, el Jefe de Estado, hizo un llamado a los grupos armados ilegales,a sumarse a la asociación para la paz que plantea el gobierno.

“La propuesta que hacemos es esa: una asociación para la paz. Todo el que quiera, haya estado vinculado a la violencia, como sea, es bienvenido a la paz. Pero nadie, ni del gobierno, ni de la sociedad, cualesquiera, es bienvenido a la guerra y a la violencia”, dijo.

Dijo que los grupos armados ilegales, los de fusil, tienen en sus manos la decisión de dejar el fusil y volverse cooperativistas del cacao, o seguir guerreando contra la sociedad en su región, caso en el cual “van a perder la región, porque la gente quiere la paz, quiere progresar y quiere vivir mejor”.

“Pueden ayudar dejando el fusil o pueden tratar de impedirlo, con lo cual, en mi opinión, cometerían un gran grave error, histórico”, concluyó el presidente de la República.