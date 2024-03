Casos en los que se tiene derecho a retroactivo pensional: ¿Cómo se calcula?

La pensión de vejez en Colombia es un beneficio económico que se otorga a las personas que han alcanzado la edad de jubilación y han cotizado cierto número de semanas al sistema de seguridad social.

En Colombia, la edad requerida para los hombres es de 62 años y para las mujeres 57 años. Para acceder a la pensión de vejez, se debe haber cotizado al menos 1.300 semanas (aproximadamente 26 años) al sistema de seguridad social. Y el valor se determina de acuerdo al tiempo de cotización y al valor de los salarios que se hayan cotizado.

En ese sentido, hay algunos ciudadanos que tienen derecho al retroactivo pensional, que según el Ministerio de Justicia, “es un derecho que tienen las personas para cobrar las mesadas pensionales que no han sido pagadas, desde la fecha en que cumplió los requisitos, hasta la fecha del reconocimiento de la pensión”.

Según explica la cartera de justicia, “si usted cumplió las semanas para obtener la pensión y la edad suficiente, pero la administradora le reconoce el pago dos o tres meses después, tiene la facultad de exigir el reconocimiento económico de aquellos periodos que no le facturaron”.

¿En qué casos tiene derecho a un retroactivo pensional?

El Ministerio de Justicia brinda los siguientes ejemplos, para ilustrar los casos:

1. “Marcos tuvo un accidente en el trabajo y tuvo que pensionarse por invalidez el 10 de enero de 2021, sin embargo, mediante decisión judicial se le reconoció la pensión a Marcos el 04 de mayo de 2023, así que Marcos desea saber si puede hacer algo para que le paguen esos años, puesto que no tuvo ingresos durante el tiempo de espera de la pensión”.

2. “Ximena tenía cumplidas sus semanas para obtener la pensión en 20 de enero de 2020, pero le faltaba cumplir 57 años para poder pensionarse. El 18 de octubre cumplió la edad y al día siguiente presentó la solicitud para obtener su pensión, sin embargo, la administradora de pensiones reconoció la pensión hasta el 14 de abril de 2023. Ella quiere saber cómo hacer para que le paguen ese tiempo, puesto que tuvo que sacar préstamos para poder vivir mientras se le reconocía la pensión”.

Para estos y otros casos similares, los ciudadanos pueden presentar solicitud de pago del retroactivo pensional a la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado.

De otro lado, el portal ‘Tus Abogados y Contadores’ explica que también hay que tener en cuenta, el tipo de pensión, si se trata de pensión sobreviviente, vejez o pensión por invalidez.

Cuando se trata de pensión de sobrevivientes, explica el portal, “el retroactivo pensional será a partir de la fecha de la muerte del pensionado o del cotizante”.

Entre tanto, cuando es por pensión de vejez, “el retroactivo pensional será a partir de la fecha en que se cumplen los requisitos de edad y las semanas cotizadas. Cuando es un trabajador dependiente, serán a partir de la fecha del retiro en pensión”.

El portal especializado agrega que, “se puede presentar que estos trabajadores dependientes no sean retirados de la pensión, pero si terminarían las cotizaciones, por lo que el fondo negaría la pensión por no cumplir con uno de los requisitos exigidos por la ley. Si es un trabajador independiente no es necesario el retiro para que sea concedido el retroactivo pensional, para estos trabajadores basta con no continuar cotizando”.

En el caso de la pensión de invalidez, “el retroactivo pensional se reconocerá a partir la fecha de la formación de la invalidez o a partir de la fecha del pago de la última incapacidad donde se informe de la enfermedad o discapacidad por la cual se es calificado. Esta invalidez debe ser superior al 50% de pérdida de la capacidad laboral”.

Paso a paso para solicitar el retroactivo de su pensión

1. Debe completar y presentar el formulario de cada administradora de pensiones destinado al pago de las pensiones que no han sido pagadas, para lo cual debe anexar: copia del documento que contiene el reconocimiento de la pensión, la historia laboral y copia de su documento de identidad.

2. La administradora de pensiones tiene un mes para estudiar la solicitud presentada.

3. La administradora procede a expedir un documento en el que decide si reconoce o no las pensiones adeudadas y en el caso de que sí las reconozca, ordena el pago de las pensiones atrasadas. Esta decisión debe ser comunicada al solicitante.

Tenga en cuenta que en el caso en que la administradora de pensiones conteste negativamente puede acudir a la jurisdicción ordinaria y presentar una demanda laboral para que sea reconocido su retroactivo pensional.

¿Cómo se calcula el retroactivo pensional?

El cálculo del retroactivo puede variar según el régimen pensional al que esté afiliado y las circunstancias específicas de su caso. Sin embargo, en términos generales, el retroactivo pensional se calcula tomando en cuenta varios factores, incluyendo: