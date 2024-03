Canciller suspendido denunció que sus redes sociales y su teléfono fueron ‘hackeados’

Colombia

Este jueves, en horas de la tarde, Álvaro Leyva, canciller suspendido, denunció por medio de un trino en su cuenta de X, que su WhatsApp, número de teléfono y otras de sus cuentas en redes sociales fueron hackeadas.

Ante esto, advirtió sobre posible suplantación y pidió hacer caso omiso a los mensajes provenientes de ese número.



“¡ATENCIÓN! Hackearon mi celular y mis cuentas de WhatsApp y otras redes. Favor no atender mensajes de ese número. No soy yo el que escribe”, indicó Leyva.



Según usuarios de X, habría sido un presunto grupo delincuencial quién efectuó los ‘hackeos’, ya que fueron captado, por los internautas, pidiendo dinero a cuentas de Bancolombia y Nequi.



Por otra parte, la ex Ministra de Salud, Carolina Corcho, también reportó ser víctima de los supuestos hackers.



“He recuperado mi cuenta de WhatsApp, que estuvo en manos delincuenciales por varias horas. Se han interpuesto las respectivas denuncias”, anunció Corcho en su cuenta de X.



La ex ministra agradeció la difusión de su denuncia, la cual ayudó con la recuperación de su información personal.

¡ATENCIÓN! Hackearon mi celular +573212414110 y mis cuentas de Whatsapp y otras redes. Favor no atender mensajes de ese número. No soy yo el que escribe. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) March 14, 2024

Informo que ha sido hackeado mi Whassap, les solicito hacer caso omiso de mensajes que se envíen desde este. — Carolina Corcho (@carolinacorcho) March 13, 2024