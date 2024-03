¿Qué viene para el sector salud tras el virtual hundimiento de la reforma?

Hoy en Hora20 el análisis a la coyuntura del país. Arrancamos con el virtual hundimiento de la reforma a la salud, los caminos que tiene el gobierno nacional y las necesidades urgentes que deben ser atendidas en el sector salud. Después una mirada jurídica al proceso de libertad de Salvatore Mancuso. Por último, las implicaciones políticas de la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Registraduría y Thomas Greg & Sons.

Después de innumerables audiencias públicas, de extensas jornadas de debate en el Congreso de la república, de la salida de una ministra, de tensiones del gobierno, del agotamiento del capital político y en medio de un sistema de salud que podría colapsar, la reforma a la salud que presentó el gobierno Petro estaría ad-portas de ser archivada. Una ponencia de archivo firmada por ocho congresistas, más la posición de una senadora que se sumó en la noche del martes, serían nueve los votos con los que contaría esta ponencia de archivo que busca sepultar el proyecto bandera de este Ejecutivo. Por ahora falta que la comisión séptima sea citada, jornada que se podría dar en cuanto regresemos de Semana Santa, momento en el que se decidirá si el proyecto sigue su curso o si definitivamente se hunde.

El presidente Petro ha insistido que el proyecto no se retirará y durante todo el día ha lanzado trinos en los que defiende la necesidad de esta reforma y de eliminar al intermediario que son las EPS y se ha preguntado si no es hora de la reforma ante los bajos niveles en salarios a personal médico o la mortalidad infantil. Ante la urgencia y la necesidad de hacer cambios de fondo a un sistema que tiene graves problemas financieros, de sostenibilidad, atención y cobertura, ya son varios los caminos que se trazan para sacar adelante la iniciativa. Por un lado, sumarse a la ponencia alternativa que plantean los miembros del partido Verde o continuar hasta donde logren con su proyecto tal cual está en este momento. La situación es tan compleja que esta tarde el Presidente convocó a un comité político de emergencia en la Casa de Nariño, en el que el tema central del encuentro es la reforma a la Salud.

Lo que dicen los panelistas

Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, señaló que con la reforma a la salud no hay punto medio, “se habla de ponencia alternativa, pero el Gobierno tiene unos NO negociables y eso hace que la reforma sea inviable”, de hecho, dijo que así haya un acuerdo nacional, hay un vicio en el nacimiento del proyecto, con lo cual, la reforma se cae por vicios de forma, “en vez de perder tiempo intentando debatir la reforma, deberíamos avanzar en una contingencia”. Detalló que el hecho de que se caiga la reforma no es nada diferente a que se acelere lo que pasa en los territorios: cancelación de servicios y demora en la asignación de citas.

Planteó que es necesario que a las EPS se les debe exigir que giren primero a hospitales públicos y no primero a sus IPS, “hoy tenemos una reforma que se va a hundir y de ahí en adelante la realidad es que se está debilitando el sistema”, de hecho, alertó sobre dicha debilidad, “esto puede llevar a un decreto de emergencia y empezar vía decreto a reformar el sistema de salud”.

Jennifer Pedraza, representante por Dignidad, aclaró que la reforma estaba repleta de regalos a las EPS al poder coordinan con todo el mundo y hacer auditoría de sus propias clínicas, “esto deja de enseñanza que hay ambiente difícil porque el Gobierno dice que, si no se aprueba la reforma, esto va”. También planteó que el Gobierno ha dicho que se coge plata de atención en salud para financiar planes de prevención, “claro que el sistema debe ser más preventivo, pero la inversión en prevención no genera recortes en el sistema en el corto plazo”.

Propuso que es necesario convocar a un diálogo que no sea a puerta cerrada y una conversación académica en la que se tenga en cuenta el giro directo, eliminar la integración vertical y mejorar condiciones de trabajo al personal de salud. Pues fue clara en decir que tema como la transición a dos años son un imposible y un tema en el cual el gobierno no quiso ceder cuando se propuso una transición de cinco y no de dos años, como lo plantea la reforma.

Para Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, muchas cosas se pueden hacer sin reforma, “una reforma que claramente veo muy difícil que se apruebe. El Gobierno apostó un gran capital político en esto y en implementar esto de facto por vía asfixia”. Resaltó que legalmente no es posible que las EPS funcionen como intermediarias bajo la reglamentación actual, “son quienes hacen la afiliación y monitoreo de salud de los colombianos, pero sobre todo control de los recursos que les cobran las IPS”.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, manifestó que hoy tenemos una prevención en salud muy precaria porque se cayó en la lógica de EPS de si lo hacen o no, “se ha dicho que se hace diagnóstico de situaciones precarias del sistema de salud, cuando la reforma no se ha aprobado, entonces ahora resulta que las dificultades del sistema, demoras y la negación de servicios son por una reforma que no se ha aprobado”. Agregó que las EPS se han comportado como barril sin fondo y que hoy algunos creen que lo que hay que hacer, es hacer lo de siempre: entregar más recursos, pero aclaró que no aparecen los recursos que el Estado le ha entregado a las EPS.

Resaltó que una de las EPS como Sanitas no cumplen con las reservas técnicas, “pero al tiempo Keralty tiene inversiones grandes en otras partes el mundo; no hay ejercicio de control real de qué hacen las EPS con los recursos”.

Para Fernando Ruiz, exministro de Salud, médico y doctor en Salud Pública, tenemos dos realidades de las que no se habla: una reforma con un camino politizado y un discurso ideologizado, “pero la realidad que se mueve en los territorios es tremenda”, pues fue claro en decir que hay un sistema de aseguramiento desfinanciado, “hay problemas de desabastecimiento y esto es como una reacción en cadena. Si no hay recursos, se limita su acceso, se presenta un racionamiento de servicios”.

El exministro fue claro en decir que apenas estamos en el preámbulo de lo que pueda ocurrir en adelante, con lo cual, resaltó que la situación requiere de una contingencia, “llegamos a una reforma inviable desde los servicios, es un modelo que elimina el aseguramiento y deja a la población agenciando su propia salud bajo un modelo no definido”. Frente a lo cual, dijo que hay que construir un plan de contingencia para asegurar que la gente tenga acceso a los servicios de salud, “la reforma no es viable y la propuesta de una ponencia alternativa no tiene ningún sentido”, señaló.

Sobre la situación financiera de las EPS, dijo que el problema es que el déficit en UPC se acumula, “en el momento en el que entramos en el gobierno Duque, se plantea el Acuerdo de Punto Final para pagar $7,2 billones de pesos, eso se pagó para saldar cuentas”, sin embargo, dijo que hay un déficit acumulado a lo largo del tiempo, “se agrava en este momento, no por la reforma, pero sí por las actuaciones administrativas”.