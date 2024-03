En la Cárcel El Pedregal denuncian que se siguen vulnerando los derechos humanos

Medellín

Ya han sido varias las denuncias que Caracol Radio ha recibido por parte de los internos de la Cárcel El Pedregal, en donde se expone que se están vulnerando derechos fundamentales de la población privada de la privertad. Reclaman que se ven afectados por malas condiciones de la prestación de servicio de salud, la alimentación, el agua, entre otros.

Las mujeres reclusas reclaman por ejemplo que no les entregan las encomiendas, o que cuando se las entregan, los paquetes ya están abiertos. También denuncian que la comida tarda mucho en llegar y esperan diariamente horas extensas para que les den la alimentación. Exponen que han tenido que esperar, por ejemplo, hasta las 2 de la tarde por el desayuno, a las 7 de la noche por el almuerzo y horas de la madrugada por la cena.

Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de la población privada de la libertad, expuso las malas condiciones en las que se encuentra esta población: “Estamos hablando de que el fin de las penas en Colombia es que la gente se pueda resocializar. Han pasado muchos meses, muchísimos meses, donde la problemática en Pedregal es totalmente caótica. El tema del agua. Es increíble que en una cárcel como esta, pues, sea de las pocas cárceles en Colombia que no tienen agua. Y una cantidad de situaciones diferentes y problemáticas que no han sido resueltas, simple y sencillamente porque no ha aparecido la voluntad política o el interés institucional para solucionar estas grandes problemáticas”.

Desde la veeduría penitenciaria se indicó que esta problemática de necesidad urgente ya se está discutiendo con la dirección del IMPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en donde hay disposición para solucionar las dificultades. Sin embargo, se expresó que es una situación que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y cada vez se agrava más , lo que imposibilita que hayan las condiciones dignas para la población privada de la libertad.