Denuncian millonarios contratos de energía en los que estaría envuelto Euclides Torres

Colombia

Durante esta mañana se conoció una investigación publicada por la Silla Vacía en la que indican que, durante la presidencia de Gustavo Petro, Euclides Torres se convirtió en el contratista más grande del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, una entidad del Ministerio de Minas y Energía que financia cosas como paneles solares.

De acuerdo con esto, el gobierno ha entregado contratos a empresas vinculadas a Torres por 180 mil millones de pesos en “procesos con abiertos favorecimientos, alertas de sobrecostos e indicios de corrupción”.

Particularmente, señalan que se adjudicó un contrato por 95 mil millones de pesos para instalar paneles solares en barrios de estratos 1 y 2 en siete departamentos del Caribe durante el próximo año y medio a la sociedad llamada Unión Temporal Energiza, integrada por las empresas Iluminación Moderna de Colombia SAS, Enetel y Enecon, esto teniendo en cuenta que Iluminación Moderna hace parte del grupo empresarial de Euclides Torres.

La polémica aquí radica no solo alrededor de los millonarios contratos, sino en que Torres es un empresario, cabeza de un clan político del Caribe, quien tiene relación además con Armando Benedetti y habría estado involucrado en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en esta misma región. Razón por la cual también está implícito en las investigaciones que se adelantan alrededor del escándalo por las presuntas irregularidades que se presentaron allí.

De hecho, recordemos que el empresario había sido citado a declarar por el Consejo Nacional Electoral pero el pasado 23 de enero, un día antes de su fecha de citación, Torres envió una carta al órgano electoral anunciando que no declarará ante este órgano. Aún así, la próxima semana, puntualmente el 17 de marzo, deberá presentarse ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

A propósito, desde el Congreso aseguran que el Gobierno sigue sin aclarar cuál es la verdadera dimensión del clan Torres en la presidencia. Así de hecho, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, mencionó que “también han aparecido con una gran influencia en el legislativo para hacer aprobar normas que les beneficiarían negocios personales”.

Además, el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, señaló que esta denuncia debe encender las alarmas de todos los entes de control en el país.

“Si lo que denuncian pudiera ser corroborado, sería un golpe enorme. No solamente para la credibilidad en términos de transparencia del presidente de la república, sino además un durísimo golpe para una de las políticas centrales del Gobierno que justamente tiene que ver con el objeto de estos contratos que es la transición energética”.

Aunque también buscamos una respuesta por parte del Pacto Histórico, congresistas indicaron que no tienen la información suficiente para opinar al respecto y de otro lado, el representante Torres, hermano de Euclides, aseguró que no se pronunciará sobre el tema y añadió que los negocios que pueda o no tener Euclides Torres son de él y no del congresista.