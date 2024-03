Cucuteños le madrugaron a las diligencias personales por día el sin carro

Cúcuta

Largas filas desde muy temprano en establecimientos comerciales y cientos de cucuteños movilizándose en el transporte público fue el panorama de este jueves.

Un grueso número de personas estaban desde las cinco de la mañana esperando el transporte público o en zonas comerciales avanzando en su día para poder cumplir con compromisos.

Alfonso Ramírez, desde el mercado de Claret dijo a Caracol Radio que “yo me vine desde Puerto Santander, porque debía traer el pescado. Estábamos muy preocupados que casi no alcanzamos a llegar”.

Lorena Rojas, una de las compradoras en el mercado de Claret dijo que “salimos temprano a comprar las cosas porque somos una familia grande y no teníamos como salir más tarde, hoy no fuimos a trabajar y nos quedamos para no estar corriendo más, pero queríamos tener todo listo”.

A las afueras de una de las EPS también muchas personas hacían filas reclamando medicamentos, autorizando citas médicas y otras actividades.

Roger Valencia comentó que “yo vine a hacer la fila temprano para autorizar una cita médica de mis papás. Esto lo hice con el fin de estar de primero en la fila y que luego no me agarrara el tarde. Me tocó pagar taxi, pero se prestó un buen servicio”.