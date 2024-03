Cientos de pasajeros en la terminal de trasporte se mueven en el día sin carro

Cúcuta

Avanza el día sin carro y cientos de pasajeros están llegando a la terminal de transporte de Cúcuta a transitar hacia otras regiones del país, sin embargo, se han encontrado algunas limitantes.

Roxana Díaz, una de las pasajeras dijo que “nosotros estamos preocupados porque están costosas las carreras. Sobre todo, para quienes debemos viajar hacia Venezuela, nos cobran entre $30.000 y $50.000 pesos”.

Relató que “hoy es un día donde todos los precios los quieren duplicar, están más interesados en hacer su agosto que transportarnos”.

Por su parte, Jorge López es uno de los empresarios en el lugar dedicado a la venta de divisas relató que llegó a la terminal de pasajero antes de las siete de la mañana para poderse movilizar sin contratiempos a través de la ciudad en su vehículo.

Resaltó “yo sabía que debía madrugar, yo me levanté a las cinco de la mañana, me aliste corriendo y llegue. Abrí mi local y me puse a esperar para no estar pagando taxis ni venirme en busetas”.

En otro punto estaban los conductores del transporte público binacional desde donde Arley Infante recalcó que “nosotros tenemos la posibilidad de movilizarnos a través de los anillos viales, es por esto que podemos circular sin contratiempo por la ciudad”.