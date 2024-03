María Corina Machado no está inhabilitada: Perkins Rocha, asesor legal de Machado

Hoy el personaje del día, en Hora 20 de Caracol Radio con Alfonso Ospina, fue Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado y miembro de Vente Venezuela, partido político de la opositora venezolana. Rocha se refirió a la candidatura presidencial de Machado, quien fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“María Corina Machado no está inhabilitada, no hay acto, no hay procedimiento, no hay expediente alguno con carácter legítimo que así lo establezca” expresó Rocha. El asesor legal recalcó que Machado “es la candidata de la oposición y hoy está recorriendo todo el país (...) retando al régimen a que la desplace materialmente”.

Frente a las detenciones de los seguidores y militantes de la campaña de Machado, por parte del gobierno Maduro, Rocha aseguró que están “haciendo una ofensiva al legado, tratando de desenmascarar la falsedad. En Venezuela, hoy por hoy, desaparecen a los líderes políticos, se esconden de sus familiares y se les impide el ejercicio del debido proceso a sus abogados”.

Ante un posible cambio en el candidato de la oposición para reemplazar a Machado, Rocha aseguró que “hasta el momento no está planteado incumplir con ese mandato. Decirle a esos casi tres millones de venezolanos, que retaron al régimen al manifestar su voluntad de que ella sea la candidata, que hay un sustituto sería un irrespeto. Sería una traición desviar ese mandato. Tenemos un mandato y lo vamos a cumplir”.