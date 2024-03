¿Cuáles son los retos que enfrentará Luz Adriana Camargo en la Fiscalía?

Hoy en Hora20 el análisis a un día con muchas noticias. La elección de fiscal general de la nación, los retos que enfrentará Luz Adriana Camargo, la Fiscalía que recibe y la renuncia a última hora de Amelia Pérez a la terna, un hecho que tras la elección de la Corte podría traer demandas en adelante. Después el análisis al hundimiento virtual de la reforma a la salud, la ponencia de archivo, el futuro de la iniciativa del gobierno y los retos con los que se enfrentarán estas reformas en adelante.

Tras un proceso de más de seis meses y después de cambios en la terna, un asedio a la Corte Suprema, tensiones institucionales, una interinidad de un mes en la Fiscalía, cinco salas plenas y una renuncia, finalmente los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron a Luz Adriana Camargo como la próxima fiscal general de la nación. Con 18 votos a favor de los 16 necesarios para ser elegida, Camargo, que entró a la terna después de que el presidente sacara a Amparo Cerón de la primera terna que envió a la Corte, se convierte en la segunda mujer en llegar al bunker de la Fiscalía. Abogada de la Universidad de la Sabana con posgrado en derecho penal y criminología, se inició como juez de instrucción criminal, fiscal por más de 10 años y magistrada auxiliar de la Corte Suprema, ha investigado graves casos de corrupción y la parapolítica e hizo parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, donde trabajó de la mano del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Este proceso fue intenso hasta los últimos minutos, pues momentos antes de que arrancara la sala plena extraordinaria convocada para este martes, una de las candidatas ternadas, Amelia Pérez, quien obtuvo 13 votos en la votación del 22 de marzo, entregó su carta de renuncia a la terna, una renuncia en la que expresa que el fundamento de la dimisión, no es otro que el del surgimiento de interferencias e injerencias extrañas a la elección que han empañado la misma, además, alegó haber sufrido violencia de género y que se aplicara el inexistente delito de opinión de terceros. Esta renuncia provocó que se pusiera en duda la posibilidad de una elección este mismo martes, sin embargo, una vez se terminó la votación el presidente de la Corte señaló que la renuncia fue inane.

Ante este escenario, en el Consejo de Estado podrían llegar demandas a la elección Luz Adriana Camargo, una elección que se pudo dar bajo dos candidatas y no bajo una terna. Por ahora son grandes los retos de Camargo en la Fiscalía, dotarla de transparencia, configuración de la política criminal, consolidar la forma en que la Fiscalía logre ganar los casos que tiene en sus manos, reducir los niveles de impunidad, pues la Corporación Excelencia en la Justicia ha revelado que el 81% de los casos son archivados y fortalecer la independencia y autonomía del Ejecutivo.

Lo que dicen los panelistas

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, señaló que con la elección de Luz Adriana Camargo se evita una morosidad judicial innecesaria, “una mujer que viene de tiempo atrás en la Fiscalía y eso valida un buen augurio”. Advirtió que no cree en el cuento de que esta fue una terna de dos, “la Corte actuó en legalidad y la decisión de Pérez no da para la declaratoria de nulidad de la designación de la nueva fiscal general”.

Manifestó que es un eufemismo pensar que el fiscal general es absolutamente independiente, “claro que debe fallar conforme a la Constitución, pero su origen es político y así lo cree el constituyente”, pues fue claro en decir que la doctora Camargo es ternada por el presidente, con propósitos que se alinderan con el Gobierno, “su cercanía con Velásquez está presente; ese es el sistema jurídico”. Sobre los retos que enfrentará, dijo que hay consenso de que uno de los factores principales de administración de justicia, es la sensación de justicia al demostrar que el que la hace la paga, que se cuenta con instrumentos democráticos para enfrentar la criminalidad, “la idoneidad moral del fiscal es importante, generar cultura organizacional inquebrantable. Los fiscales deben ser grandes comunicadores de la política criminal contra todo tipo de crimen”.

Viviane Morales, exfiscal general de la nación, exsenadora, exembajadora y columnista en El Tiempo, señaló que, entre las hojas de vida, la de la doctora Camargo era la mejor, “su experiencia en la Fiscalía y en la Corte, llena de merecimientos su hoja de vida”. En cuanto a la discusión jurídica sobre la validez de la elección, dijo que las razones que da la Corte no son de mucho valor jurídico porque son discutibles, “hay jurisprudencias encontradas. En el caso de procurador Ordóñez el Consejo de Estado dice que la terna estaba consolidada y el proceso estaba iniciado, con lo cual, la renuncia que se dio no afectaba el proceso”, ante lo cual, fue clara en señalar que el país es litigioso y que no cabe dudas de que habrá demandas.

En cuanto a los retos, destacó que el fiscal debe ganarse la legitimidad ante el país y que eso se gana con independencia, “sería lamentable pensar que el fiscal pueda tener amistades de tipo ideológico que se manifiesten en su función”. También dijo que dedicarse a lo urgente vicia el papel del fiscal, “la doctora Camargo puede hacer un papel de más profundidad en resultados, que se haga una profunda reforma al sistema penal acusatorio que no ha dado los resultados esperados”, donde aseguró es necesario que se reduzca el número de audiencias y se fortalezca la investigación judicial.

Juan Álvarez, investigador en el Instituto Caro y Cuervo, periodista y escritor, celebró la elección de Luz Adriana Camargo, pues fue claro en decir que los ciudadanos llevan una década y dos fiscalías con un deterioro institucional que preocupa, “era urgente esta decisión y el sentimiento es de tranquilidad”. De otro lado, dijo que es fundamental que la Fiscalía trabaje en la forma de medir la gestión de sus fiscales, tener veeduría y datos abiertos.

En cuanto a los motivos de la renuncia de Amelia Pérez, comentó que a personas que les ha tocado huir del país por investigar como le ocurrió a la abogada, tiende a creerles, “cuesta trabajo entender y asumir ese matoneo, para hacerse al cargo de algo como la Fiscalía se requiere de gran carácter”.

Gloria María Borrero, abogada y exministra de Justicia, comentó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue compleja porque la candidata Pérez quiso poner un palo en la rueda, “va a a haber muchas demandas, no sé qué tan inane es la renuncia, pero ya hay versiones de la necesidad de recomponer la terna y otros dicen que se podía elegir en esas condiciones”. Explicó que una terna se deshace por renuncia o muerte, “sé que la renuncia se presentó mal ante la Corte, pero la propia Corte ya era dueña de la terna, como lo dijo al inicio del proceso”.

Sobre el rol de Camargo en la Fiscalía, espera que no sea una fiscal de bolsillo y que trabaje en la política criminal de manera independiente con el ejecutivo, así como el trabajo de coordinar la hoja de ruta de lo que el Gobierno ha llamado como la paz total. Sobre sus cercanías con el gobierno, dijo que está bien que sea amiga del ministro Velásquez, pero debe ser ingrata con el Gobierno, “debe ser la fiscal de todos los colombianos para luchar contra la impunidad y creo que tiene toda la capacidad para hacerlo”.