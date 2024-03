Cafeteros de Antioquia apoyarían movilizaciones por falta de apoyo del gobierno

Antioquia

Los cafeteros antioqueños, principalmente del suroeste del departamento, respaldarán ante la asamblea general, que se desarrollará en Armenia, Quindío, la solicitó para que se entren a jornadas de movilizaciones, ente, lo que consideran la falta de apoyo del gobierno nacional.

“El tema de los preciosos, la calidad, y no vemos soluciones, y no vemos otra que movernos, no hay más espera y esperamos hoy anunciar la fecha”, señaló Alonso Suárez, líder cafetero en el suroeste.

La movilización nacional se pactaría durante las reuniones de esta semana, para solicitar subsidios a todos los caficultores, que según los líderes agrícolas, se han visto muy perjudicados en los últimos años.