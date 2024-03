Armenia fue epicentro de la asamblea nacional cafetera

Armenia

Con más de 400 cafeteros de diferentes departamentos del país se llevó a cabo en el teatro de la Cruz Roja al norte de la ciudad la asamblea nacional cafetera que finalizó con una movilización pacífica.

El director ejecutivo nacional de dignidad agropecuaria y vocero nacional de dignidad cafetera, Oscar Gutiérrez evidenció la crisis que viven los productores por la caída del precio y la falta de políticas por parte del gobierno nacional para mitigar dicha problemática.

Le puede interesar: Fenómeno de El Niño esta aumentado plagas como la broca en el café en el Quindío

Además, dio a conocer que el otro aspecto que empeora el panorama tiene que ver con el impacto negativo por el Fenómeno de El Niño porque afecta la calidad del café con la aparición de la broca. Fue enfático en afirmar que esperan un gran esfuerzo del estado para que lleguen recursos fortaleciendo el fondo de estabilización del precio del café para mejorar las condiciones de vida de los caficultores.

Uno de los cafeteros asistentes fue Luis Alberto Giraldo Duque de la vereda La Aurora de Manizales quien sostuvo que están en quiebra porque los precios del café están muy bajos, es decir, no tienen rentabilidad.

Play/Pause Cafetero de Manizales 03:51 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1710370010323/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Llamó la atención del gobierno porque considera no está aportando en nada al caficultor en medio de la crisis que están viviendo en las zonas rurales del país. Reconoció que no existe relevo generacional porque los jóvenes no quieren laborar en las fincas lo que empeora toda la situación.

Recordó que en el país son 540 mil familias cafeteras que dependen de la dinámica del sector.