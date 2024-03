FICCI 63 trae el dinámico mundo del cortometraje desde las ópticas de cineastas jóvenes

Cartagena

El Festival Internacional de Cine de Cartagena De Indias se complace en anunciar que en esta edición número 63 incluirá en su programación Focos de los Cineastas Leonardo Martinelli y Nele Wohlatz y Retrospectivas de Lois Patino y Gustavo Vinagre, cuatro cineastas jóvenes con una voz muy original que les ha permitido cosechar un camino de reconocimiento y construcción de una propia identidad cinematográfica.

Leonardo Martinelli (1998) Es un versátil cineasta brasilero cuyos cortometrajes exploran tanto el falso documental, como la ficción y el documental experimental. Entre sus títulos, que han sido exhibidos en más de trescientos festivales en todo el mundo, están Vidas cinzas (Life in Gray), Lembra (Remember), Copacabana Madureira (Around Copacabana), O Prazer de Matar Insetos (The Pleasure of Killing Bugs), Fantasma Neon (Neon Phantom) con el que ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locarno, dentro de la categoría mejor Cortometraje internacional y Pássaro Memória (A Bird Called Memory). Fue seleccionado tanto para la Residencia de Locarno como para la residencia de guionistas ALCA y el fondo para desarrollo Hubert Bals Fund con su primer proyecto de largometraje.

Nele Wohlatz (1982) Es una directora alemana con formación en Bellas Artes, literatura, escenografía y media art. Tiene una estrecha relación con latinoamérica pues ha vivido doce años en Buenos Aires, produjo los cortometrajes La mochila perfecta y Tres oraciones sobre la Argentina (parte del film colectivo Archivos intervenidos por encargo del Museo del Cine de Buenos Aires) e impartió clases en distintas instituciones artísticas como la Universidad de Di Tella. En 2016, su debut cinematográfico El futuro perfecto se estrenó en el Festival de Cine de Locarno. Fue galardonada con el Leopardo de Oro a la mejor ópera prima.

Lois Patiño (1983) es un director y editor de Galicia, España. Durante su formación compaginó los estudios de psicología con los de cine. Según Patiño, en sus películas suele haber un componente pictórico, por ejemplo, la saturación de los colores llevada a un campo onírico y otro filosófico; la contemplación, la idea de aura, duración de la mirada, poetización de lo real. Entre casi una veintena de filmes e instalaciones de su autoría destacan Lúa Vermelha (2020), Sycorax (2021), Noche sin distancia (2015) y El sembrador de estrellas (2022). En el 2023 fue Premio del Jurado en la Berlinale por su tercer largometraje, Samsara.

Gustavo Vinagre es un cineasta y documentalista que ha escrito y dirigido más de 14 cortometrajes y seis largometrajes. Tras estudiar literatura en la Universidad de São Paulo (Brasil) y cine en la escuela EICTV de Cuba, Vinagre cuenta con una prolífica carrera de más de 10 años, con películas conocidas por su vibrante queerness y su enfoque intimista de la imagen y el sonido. La premiada Três Tigres Tristes (Three Tidy Tigers Tied a Tie Tighter) es su primer largometraje de ficción y se estrenó en el Forum de la Berlinale en 2022.

El FICCI transmite la visión joven y diversa en la imagen oficial de su edición 63

En las retrospectivas y focos en el caso de Martinelli, Patiño y Vinagre se presentarán cortometrajes, haciendo un énfasis en los inicios de las carreras de cada uno y en los múltiples caminos de metamorfosis cinematográfica hacia encontrar una voz. En el caso de Nele Wohlatz, además de presentar sus cortometrajes, presentaremos también su largometraje debut El futuro perfecto, que fue galardonado con el Leopardo de Oro a la mejor ópera prima. Todos ellos tienen en común lo siguiente: son voces únicas de Iberoamérica, que acaban de emerger, han estado emergiendo y/o han emergido, que fascinan con cada una de sus películas y que al mismo tiempo siguen y han seguido siendo prometedoras.