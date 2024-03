¿Está el diálogo con el Estado Mayor Central teniendo en cuenta lo acordado en 2016?

En Hora20 el análisis a varios hechos de la paz total con los que arranca la semana. Los acuerdos alcanzados entre el Estado Mayor de las Farc y el Gobierno, la instalación de los diálogos regionales de paz en Nariño con participación de un frente del Eln y el levantamiento de la mesa en Buenaventura. Después el análisis a lo que ocurre en el Congreso a un mes del inicio de sesiones, el acelerador que busca el gobierno y el plan tortuga de la oposición.

Poco más de 18 meses después del inicio del gobierno Petro, los hechos relacionados con la paz total tienen avances, pero también retrocesos. Este fin de semana se registraron dos hechos. Por un lado, el cierre del cuarto ciclo de negociaciones entre las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y el gobierno, un ciclo en el que se llegó a siete acuerdos que comprende acuerdos para la transformación territorial en tres departamentos y una región del país; diálogos sociales en otros tres departamentos, pedagogía de paz y la instalación de un protocolo de comunicación para evitar incidentes y contacto armado entre la Fuerza Pública y el EMC. Mientras se registraban estos avances en el cuarto ciclo, en Cauca y Nariño se registraban crisis humanitarias por el enfrentamiento de esta disidencia con otras organizaciones armadas.

En Nariño iniciaron los diálogos regionales de paz, los mismo que provocaron un corto congelamiento en la negociación del ELN y aunque los líderes de esa organización siguen desconociendo ese diálogo, en Samaniego, Nariño este fin de semana se dio el primer encuentro entre la sociedad civil para encontrar una hoja de ruta que transforme los territorios, de hecho, el diálogo arrancó con lo que llamaron “maqueta por la paz” y una inversión de $237 mil millones de pesos. De otro lado están los retrocesos, el diálogo en Buenaventura que entró en crisis después de que los Espartanos se levantaran de la mesa, acusando a los Shottas de alianzas con el ELN y de proco compromiso con la negociación.

A todo este escenario de la paz total, se suma un nuevo ingrediente: los recursos que llegan de Estados Unidos para combatir la ilegalidad. Pues en el presupuesto para el año fiscal 2025 que presentó el gobierno Biden al Congreso, hubo una reducción del 7% en el presupuesto para Colombia al pasar de 444 millones de dólares para este 2024 a 413 millones para el próximo año... en el capítulo de lucha contra las drogas la reducción es de 15% al pasar de 160 a 135 millones de dólares, sin embargo, en los últimos años durante su paso por el congreso, el presupuesto para Colombia ha recibido entre 10 y 25 millones de dólares más de lo presupuestado por la Casa Blanca.

Lo que dicen los panelistas

Para María Alejandra Villamizar, periodista y columnista En Espectador, la paz se construye en una mesa de negociación, “el propósito del Gobierno es ambicioso y es un camino de paz inédito por la construcción de paz en los acuerdos”, en ese sentido, señaló que cuando hay grupos que no buscan el poder, sino que se crean como reducto de una guerrilla, pero también de negocio y no tienen claro el propósito, “es en la construcción de negociación donde aparece modelo de agenda”. Destacó que finalmente la mesa con el EMC encuentra de qué ocuparse, “la construcción de una agenda es fundamental en la negociación misma. Ponerle un coto al cese al fuego, que nunca es una mala noticia, los compromete a ser más fuertes en términos de estructura”.

Sobre la base de esa negociación, recordó que la paz territorial del acuerdo de 2016 se planteó desde el concepto del conflicto, “que es la ausencia del Estado en muchas zonas del país. El Estado dejó un espacio y se fue cooptando por armados y comunidades”, frente a lo cual, complementó diciendo que la paz territorial es algo que se intenta proteger con el acuerdo de 2016, los PDET que no funcionaron y la gran transformación territorial no se ha dado, “siento que se busca darles a estos grupos y esa comunidades un margen colaborativo en el que se hace conjuntamente porque el Estado no cumple”.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia y columnista, planteó que el país parece estar montado en una bicicleta estática en términos de paz, “no siento que se avance en pasos agigantados en la construcción de condiciones necesarias para llegar a un acuerdo final”. Sin embargo, dijo que su gran preocupación está en que el tiempo se agota para negociar y que se empiece a acelerar la idea de una ley de punto final que sea una amnistía total, “que se cocine la idea de que a todos los actores de les garantice una salida”.

Sobre ese tema complementó diciendo que una de las grandes dudas de la actual negociación es qué va a pasar con la solución de justicia, “que no sea la excusa de ambientar algo que no se conoce y no termina de cuajar y es saber qué salida jurídica le da al ELN, disidencias, a desertores-donde tienen problema para negociar con el Estado- O hay un problema realmente de dimensiones de no observar lo que ya se tiene y se construye sobre esa base”.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, manifestó ser escéptico con la paz total y cuestionó la manera como el gobierno maneja la agenda de paz y seguridad, “todo comenzó mal cuando el Presidente anunció unos ceses que eran unilaterales y el Ejército quedaba maniatado”. En ese sentido, dijo que se ve cómo sistemáticamente se violan los ceses y el gobierno en su posición de debilidad, según dice, debe mirar para otro lado y aceptar las condiciones.

Frente a lo que ocurre en el Congreso, dijo que no solo con la ausencia de la oposición se rompe cuórum, sino que el problema está concentrado en el propio gobierno, “es víctima de su invento”, manifestó, pues advirtió que el mayor enemigo es la intransigencia que puede llevar a que el Gobierno no logre aprobar ninguna reforma antes del 20 de junio, fecha límite para que sean una ley.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en criminología, columnista e investigador de conflicto, explicó que estamos en un escenario de dos caras muy contrapuestas, “una es lo que se habla en los acuerdos y la tiranía de la participación, todos los acuerdos hablan de mesa de participación, donde básicamente la gente se reúne a discutir, pero no se avanza”, ante lo cual, dijo que hay doble cara en donde en los territorios ocurre en una cosa, pero al tiempo en las mesas se habla de muchas cosas sin saber para dónde van. “El tiempo se acaba, las comunidades y los grupos armados sienten impaciencia y, por otra parte, la violencia parece que no disminuye”.

Detalló que sí hay avances y que no se puede negar que Otty Patiño le ha dado otro carácter a la negociación, “pero el Gobierno intentará unir aspectos clave del Plan de Desarrollo como tierras, medioambiente y ciertas poblaciones étnicas”, pues detalló que del otro lado está todo lo que queda por implementar del acuerdo del 2016 en PDET, “y tratar que procesos del ELN y EMC sean como una suerte de dos ríos que desembocan en el mismo mar. Eso no va a suceder ni en todas las regiones ni en todos los grupos”.