¿Qué pasa si no se baña en toda una semana?

La idea popular, sobre todo en Colombia, es que nos debemos bañar a diario “por higiene y salud”. Esto ha sido desmentido por varios científicos y médicos que aseguran que el baño diario podría estar ligado al maltrato de la piel al envejecer.

Pero, ¿qué pasa en el caso contrario?, ¿será entonces bañarnos solo una vez a la semana?, y si es así ¿nos afectaría en algo?

La respuesta corta a la última pregunta es no, la respuesta larga y por la que algunos científicos han debatido es: no, pero no es recomendable hacerlo si la estación no es invierno.

“En invierno, o en climas fríos con temperaturas menores a los 10 grados, no bañarse por una semana no representa ningún riesgo para la salud. En esta época es cuando se suda menos y la piel está menos expuesta”, comentó la dermatóloga Mayte Truchuelo, al periodico El Mundo.

Desde ese punto de vista, en zonas tropicales, como en la mayoría de Colombia, es recomendable hacerlo al menos unas tres veces por semana, o cada vez que se realice algún trabajo que conlleve esfuerzo físico, para retirar el exceso de sudor. "El cuerpo es naturalmente una máquina bien engrasada. Una ducha diaria no es necesaria si el esfuerzo físico es el del día a día”, añade Truchuelo.

Sobre el baño diario, algunos expertos en enfermedades infecciosas opinan que no es necesario y que puede ser perjudicial en algunos casos. “Ducharse responde más bien a razones estéticas. La gente piensa que se ducha para estar más limpio, pero bacteriológicamente no es así”, comentó Elaine Larson, decana asociada de investigación en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia, para Times.

Es importante recalcar que en Bogotá el clima es muy variado y la ciudad tiene altos niveles de contaminación que contribuyen a la generación de bacterias, que generan olores desagradables; por lo que una ducha diaria contribuye al olor y al ‘buen vivir’ en la ciudad, más que a la higiene.