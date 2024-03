“El manejo de la salud por parte del Estado nos retrocede 40 años”, senador Miguel Pinto

En la mañana de este martes 12 de marzo, un grupo de siete congresistas de la bancada independiente y de oposición al Gobierno de Gustavo Petro radicaron una ponencia negativa al proyecto de Reforma a la Salud que se encuentra en discusión en el Senado.

Los parlamentarios de los partidos Colombia Justa Libres, Centro Democrático, Conservador, Liberal y ASI, anunciaron que no acompañarían el proyecto que califican como “regresivo en término de derechos adquiridos y no resuelve los retos del sistema actual”.

“No acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”, detallaron los congresistas.

La coordinadora ponente de la Reforma a la Salud en Cámara, @MarthaAlfonsoJ, reconoció que “muy seguramente” se hundirá la iniciativa. Y dijo que si el Gobierno “no quiere una derrota política”, debería retirar el proyecto. @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/4NcDDjqSCQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 12, 2024

Horas más tarde, la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, se sumó a los congresistas que habían presentado la ponencia, lo que anticiparía el hundimiento del proyecto de reforma, que se erigió como una de las banderas del presidente Petro.

En 10AM HOY por HOY de Caracol Radio, el senador Miguel Ángel Pinto, explicó las razones por las que los parlamentarios que firmaron esta ponencia consideran inconveniente la aprobación de la Reforma al sistema de Salud.

“Consideramos que esta reforma, que cambia todo un modelo de salud en Colombia, no solo es innecesaria, sino que no se justifica para el nuevo sistema. No creemos que manejar la salud totalmente por parte del Estado sea bueno. Es retrocedernos 40 años”, señaló el senador.

Pinto indicó que en el caso de este proyecto de reforma no hay espacio para una ponencia alternativa, con la que se busque la modificación de algunos artículos, porque lo que está en juego, según detalló, es el modelo de prestación de servicio.

“Aquí no cabe modificar dos o tres artículos, o adoptamos un sistema eminentemente estatal, o mantenemos un sistema mixto en la prestación del servicio y nos centramos en hacer una reforma que lleve mejorar el actual sistema”, aseguró el congresista.

Medicamentos

El senador señaló que un nuevo proyecto de reforma debe velar por responder frente algunos temas urgentes como el costo de los medicamentos, que representa uno de los más punto más importantes que busca influir la reforma actual.

“Con la plata que se ahorraría, solo con el control de medicamentos, el país podría ahorrarse cerca de $15 billones, con lo cual se solucionaría el tema de salud.