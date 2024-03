“No es una vándala, es una criminal”, Velasco sobre mujer que lanzó fuego a gestoras

Colombia

Desde la sede del Ministerio del Interior, el ministro Luis Fernando Velasco mostró su rechazo al incidente en el que, en medio de una movilización el pasado 8 de marzo, una persona habría intentado quemar a gestores sociales que mediaban con la Policía Nacional.

“Una persona que es capaz de coger un aerosol, prenderlo y apuntarlo a la cara de otro ser humano no merece ninguna consideración. Yo sí pediría que con esos videos busquemos a ese o a esa bárbara y la judicialicemos”, indicó el ministro.

Para Velasco, según dijo, “esa no es una vándala, sino una criminal. El o la persona que arrojó o apuntó fuego a otra persona, en este caso a un gestor, es un criminal y tiene que revivir ese tratamiento”.

Sin embargo, el jefe de la cartera política hizo también un llamado a no estigmatizar la protesta. “Porque esa persona tenga que revivir ese tratamiento, no digamos que los que marcharon usaron violencia porque es que el altísimo porcentaje de las mujeres que marcharon salieron a marchar en cumplimiento de un derecho constitucional y no utilizaron la violencia”.

Por lo mismo aseguró que el Gobierno pedirá una investigación a fondo: “Eso nos dirá quién actuó bien y quién actuó mal, y se tomarán una serie de acciones”.

También el ministro recriminó el actuar de la Policía. “Me parece que no era necesario atacar toda la marcha. No quiero satanizar la institución de la Policía, pero las acciones deben ser hablar con el oficial que estaba a cargo de ese grupo y decirle que su acción debió ser armar un grupo y coger a ese bárbaro o bárbara que merece todo el reproche”.

En ese sentido, concluyó expresando que “a mí me molestan los grafitis, sí claro, pero hay manera de prevenirlos y evitarlos, que no sea utilizar violencia estatal. O sea, hay maneras”.