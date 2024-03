“El Gobierno Nacional no nos está escuchando”: Congresista Carvalho sobre las 4G

Medellín

El representante a la cámara Daniel Carvalho, quien estuvo en la reunión con la bancada antioqueña y el gobernador de Antioquia, manifestó que apoya los 3 proyectos que presentó Andrés Julián Rendón.

En dicha reunión el gobernador de Antioquia pidió apoyo sobre las concesiones de los contratos vigentes y futuros, la legislación minera, que tiene como propósito que el titular de una mina que no se está explotando, pueda ser arrendada a las personas y así se le cierre el espacio a la ilegalidad y por último, la destinación del recaudo de la estampilla del adulto mayor, para que el 50% financie los Centros Vida y el otro 50% se destine para pagos de asignaciones vitales para adultos mayores vulnerables que no tienen pensión.

Sin embargo, Carvalho anunció que la situación es compleja por la posición del gobierno nacional para centralizar los proyectos y los recursos, por ejemplo en el caso de las vías 4G del departamento.

“Pero el Gobierno Nacional no nos está escuchando con eso, yo no he sentido ninguna disposición por parte del ministro o del INVIAS para hacernos casos en esto. Seguiremos dando la pelea y seguiremos buscando alternativas de financiación porque sin duda este gobierno no nos va a dar los recursos necesarios para acabar las 4G”.

Lea también: Se esclarecieron 4 homicidios dados en los últimos 2 años en Medellín

Adicional a esto, el representante a la cámara expuso que por parte de la bancada antioqueña hay toda la disposición de trabajar en beneficio de Antioquia, pero que es importante que haya un cambio de actitud por parte de la gobernación.

“Hemos demostrado allá en el Congreso que hay un espíritu de unidad alrededor de los temas antioqueños, más allá de las diferencias partidistas. Me parecen importantes los proyectos de los cuales hoy va a hablar el señor gobernador. Me parece que también por parte de él debe haber un cambio de actitud hacia el gobierno de Petro. Tengo que decirlo. Que el gobernador siga peleando todas las semanas en todas partes contra el presidente solo le ayuda a él en sus redes sociales, pero no le está ayudando a Antioquia”.

Esto ante la polémica destinación de los recursos, de la financiación de los proyectos por parte del Gobierno Nacional hacia el departamento de Antioquia como lo es la continuación de las obras en las vías de cuarta generación.