Alberto Gamero mantiene el optimismo: “Todavía hay puntos y vamos a salir de esto”

Millonarios sigue pasando por un momento sin precedentes en la era de Alberto Gamero. El equipo bogotano sumó su quinta derrota consecutiva ante Jaguares de Córdoba y la sexta en el campeonato, situación que tiene preocupados a los hinchas de cara a la clasificación a los cuadrangulares de la Liga, pues el cuadro capitalino tiene 11 puntos en mismo número de partidos jugados.

Sin embargo, el entrenador intentó transmitir positivismo en la rueda de prensa posterior a la caída ante Jaguares en Montería. Asimismo, el samario fue autocrítico y volvió a señalar unas de las principales deudas que han tenido en el campeonato: la falta de claridad y efectividad.

“Intentamos hacer demasiada posesión, no tiramos de media distancia, por momentos teníamos para tirar centro pero no lo hicimos, lo que muchas veces queremos hacer es no perder tan rápido el balón. Tratamos de generar, pero no tuvimos claridad. Nos faltó sorpresa, hicimos paredes, pero terminaba el contrario quitándonos el balón”, inició diciendo el director técnico.

Autocrítica: “En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos y creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo, estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza. Perdimos con el último, hoy con Jaguares que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo, el rival no fue superior a Millonarios, siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Nosotros tendemos a jugar con los centrales en mitad de la cancha, debemos tener la cabeza fría”.

Positivismo: “Esto es un momento duro para todos, para la directiva, para nosotros, nuestras familias, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos y esto es un tropiezo para ver cómo reaccionamos nosotros, ojalá pasemos esto y podamos luchar por entrar a los ocho, todavía hay puntos y vamos a salir de esto”.

Cambiar el plan: “Hay que sacar varios puntos, pero se puede clasificar, nuestro primer objetivo es poder estar dentro de los ocho, tenemos todavía tiempo para pensar en la Copa, lo primero es pensar en esta Liga, no la vamos a olvidar, trataremos de corregir cosas para estar peleando, no la vamos a dejar”.