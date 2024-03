César Farías deja su cargo a disposición: “Si el problema soy yo, estamos abiertos a todo”

América de Cali no pudo superar la fase previa de la Copa Sudamericana luego de caer 2-1 ante Alianza FC en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo vallecaucano no pudo cumplir con el objetivo de avanzar a la fase de grupos del certamen y, sumado a los malos resultados de la Liga colombiana, las directivas y el entrenador, César Farías, son los señalados por la afición.

Una vez terminado el encuentro, el técnico venezolano habló en rueda de prensa y lamentó no haber podido conseguir el objetivo. “Es una lástima no conseguir los resultados que queremos. La sensación es que intenta uno hacer cosas, pero hay un desespero, nos cuesta marcar los goles y nos pasa factura atrás. Cometemos una falta, hay gol y luego un tanto tempranero sentencia el partido, todo eso se dio por el desespero”, dijo analizando el juego.

“El rival ha propuesto mucho. Luchamos, nos esforzamos, pero no hemos hecho lo suficiente para merecernos la clasificación y esto nos ha pasado bastante en este año. Trabajaremos para calmar el equipo y buscar los resultados de otra manera”, agregó.

Asimismo, se refirió a la impaciencia que produce el mal momento que vienen atravesando. “Hay un momento del juego en el que no conseguimos generar y hay viene el desespero. No hemos podido enfocar el aquí y ahora para definir una situación de gol de entrada y por más que hay esfuerzo, el juego pide alegría y fluidez y se pierde en ese deseo de revertir, pero no se nos ha dado”, indicó.

El cargo a disposición

Farías asumió al América luego de que las directivas decidieran prescindir de los servicios de Lucas González, quien fue el entrenador durante el segundo semestre del 2023 y el que terminó ganando el cupo a la fase previa de la Sudamericana por la vía de la reclasificación. A pocos días de comenzar la Liga, el venezolano fue designado y hasta el momento no ha logrado buenos resultados, con 11 partidos dirigidos, seis derrotas, tres empates y apenas dos triunfos.

En la rueda de prensa, al momento de ser preguntado por su continuidad, ya que muchos están pidiendo su cabeza, comentó: “Tenemos la fuerza para seguir en América, pero si la decisión es otra la entendemos. Si el problema soy yo, estamos abiertos a todo. Don Tulio hoy me dijo que hay que tener la cabeza fría para tomar decisiones”.

No obstante, parece que Farías, por lo menos, no será despedido, ya que el club se encuentra viviendo un difícil momento a nivel económico y no cuentan con el dinero para pagar la indemnización. Así las cosas, salvo novedad, seguirá al frente buscando revertir la situación, con el duelo nuevamente ante Alianza en el Pascual Guerrero, como el más inmediato por asumir.