Ángel Barajas repite medalla de bronce en la Copa Mundo de Gimnasia

Horizontal Bar final at the #FIGWorldCup in Baku:



🥇 Robert Tvorogal 🇱🇹 14.333

🥈 Arthur Mariano 🇧🇷 14.333

🥉 Angel Barajas 🇨🇴 14.333#Gymnastics #Paris2024 pic.twitter.com/2C3NVn4byh