Personeros del Catatumbo denuncian que no están siendo vinculados al proceso de paz

Cúcuta

Un malestar generalizado se produce entre los personeros del Catatumbo al no ser invitados a la mesa territorial de paz con voceros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por su parte, Jorge Bohórquez, personero de Ocaña y presidente de la Asociación de Personeros, dijo a Caracol Radio que fueron llamadas de último minuto para intervenir mientras estaban lejos del territorio. Revelan que no hubo programación.

Destacó que “en los diferentes espacios en los que han sido convocados las diferentes organizaciones sociales, entidades de orden departamental y los municipios, no entendemos cómo en estos espacios no se ha invitado a la Asociación de Personeros del Catatumbo. Hay que indicar que nosotros somos el primer eslabón que tiene el Ministerio Público en la protección y defensa de los derechos humanos y conocemos la realidad de los territorios y estamos en los diferentes municipios”.

Comentó que la voz de protesta la realiza él como presidente de la Asociación de Personeros, teniendo en cuenta que es indispensable que ellos estén en estos espacios para poder conocer que se está articulando entre el Gobierno Nacional y los actores armados.

Resaltó además que “hay que recordar que los primeros funcionarios que atendemos estas situaciones de paros y demás movilizaciones somos los personeros, somos los que le ponemos el pecho a estas situaciones de los diferentes municipios y no entendemos cómo en estos espacios no nos tienen en cuenta”.

El llamado va dirigido a la Gobernación de Norte de Santander, para que se le dé el espacio necesario a los trece personeros que conforman la región del Catatumbo.

“Lamentablemente nos invitaron sobre la hora, no se programó nada, y nosotros por lo menos nos encontramos en zona rural en otro territorio y no alcanzamos a llegar, pero obviamente esto genera confusión en sentido de que no sabemos cuales son los argumentos para no invitarnos como personeros”.

Concluyó además que tiene muchas denuncias relacionadas a extorsiones, reclutamiento y otros flagelos que debieron ser analizados en este tipo de mesas.