Las nuevas canciones que merecen estar un tu play list

LOS INQUIETOS DEL VALLENATO presentan su más reciente sencillo, “DILE”, un tema romántico que transporta a los amantes del género a los días dorados de la música vallenata.

“DILE”, compuesto por el reconocido autor Jorge Franco, reconocido por su contribución al éxito “Primavera Azul”, es una apología a los sentimientos que persisten incluso cundo las palabras ya no fluyen. La inconfundible voz de Pedro Alvarado y la magistral interpretación de Juanchi Berrocal en el acordeón convergen para dar vida a esta joya musical que promete cautivar a la audiencia desde el primer acorde.

El videoclip de “DILE”, fue rodado en la pintoresca ciudad de Medellín.

Jerry Rivera nos entrega un anticipo de su ms reciente álbum titulado “Llegué Yo”. presentando un nuevo sencillo titulado “En Otra Cama”.

El álbum incluye más de 10 canciones inéditas promete letras profundas y significativas, fusionando pop, jazz, rock, balada y, por supuesto, salsa.

El reciente triunfador en su presentación en el movistar arena de Bogotá Martin Garrix estrena «Biochemical”, es una canción que viene de la mano con la revelación de un próximo EP titulado IDEM.

Ariana Grande anuncia nuevo álbum “Eternal Sunshine” y presenta nuevo sencillo “we cant be friends (wait for your love)”

Estas son las canciones que vienen incluidas en este nuevo álbum:

Bye Don’t wanna break up again Saturn Returns Interlude Eternal sunshine Supernatural True story The boy is mine Yes, and? We can’t be friends (wait for your love) I wish i hated you imperfect for you

La cantante, compositora y pianista Norah Jones, ganadora de 9 GRAMMY, ha publicado su noveno álbum de estudio en solitario Visions, una colaboración con el productor y multiinstrumentista Leon Michels, así como el vídeo oficial de la canción “Paradise”; dirigido por Joelle Grace Taylor, que celebra la montaña rusa de la vida.

Visions es un vibrante y alegre conjunto de 12 canciones que es el yang del yin de lo que fue Pick Me Up Off The Floor: el último álbum de Jones de con nuevas canciones originales que se publicó a principios del pandémico de 2020 y que presagiaba muchas de las emociones oscuras de ese período.

“Cuando escuché por primera vez las canciones del nuevo álbum de Norah, Visions, era evidente que había capeado el temporal y había emergido con una perspectiva iluminada”, dice el presidente de Blue Note, Don Was. “Canta sobre estar despierta, querer bailar, sentirse libre por fin, estar en camino de hacer lo correcto y aceptar lo que la vida le trae. Está viendo la luz al final de un túnel que la había engullido cuatro años antes y está ofreciendo guía, consuelo y alegría a otros que puedan encontrarse en una encrucijada similar.”

Tras anunciar su primer Estadio Santiago Bernabéu (Madrid), la española Lola Indigo se alía con el colombiano Manuel Turizo, dando la bienvenida a una etapa llena de explosividad, adrenalina y calor. Los dos artistas multiplatino presentan 1000COSAS, una pieza urbana con tintes electrónicos que pone a bailar a cualquiera que lo escuche.

Karen Lizarazo ha plasmado como siempre las distintas situaciones que viven las mujeres a lo largo de su existencia, por esta razón, y en esta oportunidad, ha creado esta canción y video dedicados a aquellos que no son capaces de terminar una relación dando la cara, sino que se escudan en un mensaje de texto o una nota de voz.

“Beber” es la nueva canción y video de Karen Lizarazo

JOAQUÍN GUILLER Presenta su nuevo lanzamiento titulado " MI VERSIÓN”

Joaquín Guiller gran exponente del género popular en Colombia, con éxitos musicales ubicados en los primeros lugares de los listados más importantes como “Usted no me olvida, No sufriré por nadie, La Independiente, Mi Propuesta, Así Soy Yo, Y Bebo Guaro, Avemaría, entre otros; luego de grabar con Los Internacionales Rayos de México el tema “Billete Verde Remix” con el cuál inició este 2024, llega ahora con una excelente canción titulada " MI VERSIÓN” autoría de Over Jumalano, Hugo Marín, Wbeimar Gallego y Joaquín Guiller.

El vídeo oficial de “MI VERSIÓN” fue rodado en las bellas Montañas de Antioquia en formato cine.

Es una canción dirigida a todos aquellos que tratan de olvidar al amor de su vida, pero por más que lo intentan buscando otra persona, saben que es irreemplazable, porque nunca encontrarán quién sea capaz, de superar su marca porque la dejó muy alta…