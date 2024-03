Jorge Luis Pinto: “Willington Ortiz era más habilidoso que Mbappé”

Jorge Luis Pinto, entrenador santandereano de un gran recorrido en el fútbol colombiano e internacional, habló con Cesar Augusto Londoño en entrevista para el Diario AS. Pinto se refirió, entre varios temas, a los mejores jugadores y su polémica salida del Deportivo Cali por el delantero Luis ‘El chino’ Sandoval.

El entrenador recordó a Arnoldo Iguarán, destacando que fue el jugador más completo físicamente que dirigió. “Iguarán conjugaba dos aspectos que son fundamentales, ser rápido y potente, hay jugadores que son rápidos, pero no son potentes, y hay otros que son potentes por zancada, pero no son rápidos, por eso Iguarán es el deportista que yo en los análisis, los archivos que tengo de índices de grasa y de todos esos detalles que se hacían, porque yo vengo haciendo eso hace 40 años, es el perfecto, ideal”.

Cuando se le preguntó por el jugador más completo que ha tenido, dijo, “completo desde el punto de vista físico, Iguarán, ya jugador 10, Freddy Rincón. Freddy para mí es el jugador más completo, porque tenía una dinámica impresionante, su potencia futbolística, su aparición en el área, tenía toque, tenía gol, todo eso para mí es él, con el respeto del Pibe que es un gran jugador, o Willington, yo pienso que a Willington hay que ponerlo ahí al lado con Freddy”.

“Siento que el país no ha reconocido lo que fue Willington Ortiz, era machote, y bravo, lo marcaban hombre a hombre y se salía de la marca, improvisaba y de todo. Colombia ha tenido jugadores muy espectaculares, Hernán Darío Herrera, hoy no hay un jugador como él, tampoco un jugador como Willy. Willington le falta un poquito de potencia en la definición, pero tenía más habilidad que Mbappé”, sentencio Pinto.

Habló también de la polémica con el Chino Sandoval

Jorge Luis Pinto, en su paso como entrenador del Deportivo Cali, fue uno de los que se opuso a la llegada de Sandoval, pero el club optó por contratar al atacante y aceptar la salida del técnico, por eso no dudó en referirse al tema.

“Fue triste para mí y para el Cali, lo de Sandoval lo hablamos, nos reunimos con tres dirigentes, y les dije, ‘no traigamos ese jugador que ese no es un jugador para el Cali, para lo que representa, una organización deportiva linda, una escuela de formación de jugadores, no cabe, no encaja y tengo un jugador para lanzar’, Roger Andreti, el que está haciendo goles en Fortaleza, es un jugadorazo, ‘el paraguayo está levantando, no lo traigamos’. Bueno se fueron, no me escucharon, al otro día lo tenían citado para los exámenes médicos y le habían dado el apartamento de un directivo”, inició al respecto.

“Después de eso, al otro día les dije, créanme, somos amigos y nos queremos, pero la verdad, la gente inocente, algunos son muy arrebatados. Yo les dije, eso no lo acepto porque después vienen los problemas, y pues el problema es que ese muchacho no lo hace solo, lo hace con compañía de otros y esa compañía van a ser los jugadores del Cali”.

“Salí muy dolido porque no era un episodio deportivo, estábamos trabajando muy bien, a pesar de todas las dificultades, iba muy bien y Cali tiene todas las comodidades para trabajar, todo, es una institución admirable que hay que reconocerle. Hoy en Colombia no hay un dirigente que moviera todo lo que movieron los que tuvo Cali, tienen sede administrativa, deportiva, el estadio, una locura”, finalizó Pinto.