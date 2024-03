¿Reconoce el gobierno Petro el malestar expresado en las manifestaciones?

En Hora20 el análisis a una jornada de movilizaciones que expresó el descontento que siente una buena parte de la ciudadanía frente al gobierno Petro. Se analizó el valor de la manifestación, la incidencia de los últimos hechos como el levantamiento de la mesa de diálogo en Buenaventura en el conformismo que hay hacia el gobierno. Después, lo que ocurre en la Corte Suprema, la caída de Amalia Pérez, el crecimiento de otra candidata y la sala plena del martes. Por último, el transfuguismo.

En medio de los choques por el debate de reforma pensional, de los proceso de paz que avanzan en distintos frentes, pero también con las frustraciones del levantamiento de la mesa de diálogo en Buenaventura, polémicos nombramientos y escándalos de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, la oposición celebró la segunda gran manifestación contra el gobierno nacional desde que empezó esta administración. “La marcha de la mayoría”, como fue bautizada por sus promotores, se da un año después de la primera gran marcha del 15 de febrero del 2023 en el que salieron unas 23 mil personas a demostrar su inconformismo, en la de ayer ya no eran 23 mil, se calcula que asistieron unas 52 mil personas, la fuente es la misma: la Policía Nacional.

Aunque el presidente Petro ha planteado que esta manifestaciones es de aquellos que no quieren perder sus privilegios y de aquellos que no quieren lo que él considera el cambio, esta fue una manifestación convocada por los partidos de derecha, pero donde también se vio a centrales obreras como la dividida CGT, grupos indígenas y ciudadanos que consideran estar inconformes con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. En total las manifestaciones se registraron en 18 ciudades del país sin alteraciones al orden público ni vandalismo, sin embargo, el ataque a la prensa sigue siendo una constante en la protesta social, pues ayer un equipo de RTVC fue atacado, semanas atrás, en las protestas promovidas por centrales obreras y el gobierno, fueron atacados periodistas de otros medios.

Lo que dicen los panelistas

María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico, señaló que entiende el comentario del Presidente de una manera diferente, “quienes protagonizaron la marcha efectivamente son sectores políticos que temen perder privilegios”, pues destacó que si bien hay un sector del país que ha manifestado su rechazo al Gobierno, reitera un respeto absoluto por quienes se movilizan y ejercen derecho a la protesta. Resaltó que los problemas de este país no empezaron con Petro, “son problemas de décadas, la corrupción de este país no es la del progresismo, hay cientos de líderes condenados por corrupción. Tenemos que hacer un acto de autorreflexión para proponer salida”. También confirmó que no se niega la legitimidad ni se anula la voz de los que se expresan de manera libre, “el país avanza cuando se respeta la movilización social, eso es un avance democrático que se debería celebrar: no se estigmatiza la movilización”.

Durante el programa se conoció que el Consejo de Estado anuló su elección como primera vicepresidenta del Senado, ante lo cual, dijo que hasta el momento no se le había comunicado nada oficialmente, “quisiera leer el fallo antes de poder referirme en relación con él y saber cuáles son las consideraciones y las acciones, es tradición que en las mesas directivas del Congreso que se le da la segunda vicepresidencia a la oposición, de facto esa ha sido la tradición, justo en ese caso se contradice, non eran fallos demandados, entonces me gustaría poder leer el fallo antes de referirme para no cometer una imprecisión”.

Para Miguel Uribe, senador por el Centro Democrático, la marcha fue absolutamente exitosa, “lo de Bogotá fue asombroso, la Plaza de Bolívar llena, pero lo más importante es el mensaje y cómo el Gobierno asume la marcha”, explicó que lo que sucedió es el punto de partida para derrotar a Petro en el 2026, “queremos que Petro gobierne para todos, estamos perplejos que gobierne para una minoría radical”. Además, fue claro en decir que hubo personas de centro, centro derecha y derecha, “hubo centrales obreras, grupos concretos como madres reclamando insulina porque el Gobierno no la entrega, reserva activa y ciudadanos en general”.

También dijo que sorprende lo que dice la senadora Pizarro al reducir la marcha a un grupo de privilegiados, ante lo cual, respondió con varias preguntas, “¿Cuáles privilegios? ¿defender la democracia es un privilegio? ¿Defender la libertad? ¿Pedir que no acaben el sistema de salud?”

Santiago Vargas, sociólogo y columnista en El Tiempo, señaló que es positivo que la política del país movilice a las calles, “es positivo el contacto directo sociedad civil-representantes”, precisó. De otro lado, dijo que tanto el Gobierno como la oposición quedan mal parados, “el Presidente tenía la oportunidad de marcar la diferencia con el gobierno Duque y con la derecha que estigmatizó por tantos años a la movilización, pero hace lo contrario y estigmatiza”. Recalcó que desde la oposición se aprovecha el momento para las elecciones 2026 y crear una narrativa peligrosa, pues dice que decir que el gobierno es antidemocrático es uy peligroso.

Destacó que como votante de Petro le reclama al Gobierno el desdeño a las ideas que prometió defender poniendo gente que no está capacitada en algunos cargos como la llegada de una persona que no es economista a la dirección de Planeación Nacional.

Para Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, tal vez mucha gente inconforme no salió porque el liderazgo de la marcha se enmarca en algunos senadores gritando: Uribe, Uribe, Uribe. Además, dijo que algunos integrantes del Pacto como la senadora María José terminan haciendo piruetas, “el Presidente se equivoca, el protagonista de la marcha es del que marcha, la manifestación fue pacífica, plural y numerosa”. También dijo que el Presidente desconoce y no marca la diferencia “lleva toda la vida quejándose del tratamiento que se les hace a los reclamos legítimos y no pueden salir ahora de que esto es un tema de privilegiados”.

Por último, dijo que hay que reflexionar y entender, “atrincherarse con sus incondicionales no le va a permitir al Presidente gobernar. Por más honrado que sea Gustavo Bolívar le va a costar gerenciar lo público”.