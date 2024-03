Funcionario de la Alcaldía Mayor de Tunja es señalado de acoso contra mujeres

Tunja

Caracol Radio conoció la denuncia de dos mujeres que afirman haber recibido insinuaciones y propuestas por cuenta de uno de los funcionarios de la Alcaldía, a cambio de puestos de trabajo en la misma Administración municipal.

Según el relato, este sujeto sería el encargado de recibir algunas de las hojas de vida de mujeres que participaron en la campaña del hoy alcalde de Tunja Mikhail Krasnov, y, aprovechándose de su condición de poder, les habría insinuado que para acceder a los cargos que aspiraban deberían cumplir citas en horarios no laborales y en lugares no apropiados.

“Yo estuve ayudando a la campaña desde el año pasado, la campaña del profe Mikhail y estuve ayudando obviamente con indicios de que ellos colaboraban, porque lo iban a hacer lo más transparente posible en el siguiente año, o sea en este año en el cual estamos; y cuando ya obviamente pasó, ganó, se habló con la gente y dijeron que a partir de enero podíamos pasar las hojas de vida, las pasamos obviamente y me dijeron que llamara a Miguel, que él me iba a colaborar con todo el tema del trabajo y yo lo llamé, él me respondía que no tenía tiempo, nunca tenía tiempo, ni en la mañana, en el mediodía, ni en la tarde, pero que sí tenía tiempo en las noches, entonces yo obviamente empecé a sospechar”, relató.

Afirmó que el funcionario la citó en repetidas ocasiones en su lugar de residencia.

“Yo le decía que igual eran sólo 10 minutos como para hablar del tema del trabajo y él siempre se negaba, que no tenía tiempo, que me esperaba en el apartamento en horas de la noche obviamente con insinuaciones de que había que hacer algo adicional a no solamente mandar la hoja de vida, lo cual me molestó demasiado y no accedí absolutamente a nada; él llamaba en horas de la noche a ver si yo sí iba a ir eventualmente el apartamento donde ahora está viviendo él y pues yo preferí dejar las cosas así porque como yo dije, yo ayudé pero con un propósito de que me escogieran por mi hoja de vida y mi experiencia más no por esas insinuaciones de este muchacho”, explicó.

Según ella, todo empezó desde el 22 de enero de 2024.

“A mí me dijeron que el 22 de enero teníamos ya la reunión y que ya las contrataciones se hacían en enero, yo empecé obviamente a molestar en enero y ya me dijeron que no, que, para febrero, ya me dijeron que hablara con Miguel que él era el intermediario en cuanto a todo el tema laboral”.

La mujer afirma que no ha tenido contacto con el alcalde Mikhail Krasnov para informarle lo que sucedió, sin embargo, aseguró que denunció el caso con otra funcionaria de la administración sin que le dieran trascendencia, incluso afirmó que alertaron al funcionario y nunca tuvo consecuencias.

“Yo no he tenido acceso al alcalde, yo me contacté con la señora XXX que fue un número que me dieron para hacer la denuncia (…) cuando yo me comunico con ella, me dice que en cuál fecha fue, entonces yo le di la fecha y me dijo – tú tienes pruebas – yo le dije que tengo las llamadas que me hizo en las noches; entonces ya después fue cuando volví a hablar con Miguel y él me dice que ya le dijeron que lo están denunciando, que le están haciendo acusaciones y yo dije, venga, antes peor, porque lo advirtieron (…) lo que dije fue, yo denuncio y lo que hacen es encubrir al personaje en vez de decirle venga o sea eso no se hace y sancionarlo”.

La mujer sostuvo que conoció otro caso similar en donde el sujeto involucrado, después de ejercer este tipo de presunto acoso con otra mujer, terminó amenazándola.

“Tunja no es que sea tan grande y pues obviamente yo molesta, comenté la situación a algunas amigas y ellas dijeron, venga, este mismo personaje, lo hemos escuchado, me acerqué a la muchacha porque precisamente esto me parece algo que no podemos tolerar nosotras como mujer y me comuniqué con ella, hablé con ella y este personaje antes la amenaza y pues a mí me parece esto el colmo y esto fue lo que yo le dije a esta señora XXX y en vez de hacer algo o actuar, ya que somos mujeres, en pro de la mujer, lo que hacen es encubrir al personaje y no decir nada”, finalizó.