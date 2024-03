Este domingo finaliza Torneo Deportivo Comunitario “Perimetral Unida” del IDER

Cartagena

Después de cuatro semanas de competencias, este domingo 10 de marzo llegará a su final el Torneo Deportivo Comunitario “Perimetral Unida” IDER 2024, organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación.

La jornada final del campeonato que ha concentrado la atención de deportistas, aficionados y comunidad de sectores de la zona sur oriental de la ciudad, contará con la presencia del director del IDER, Campo Elías Terán Humanez, del alcalde de la Localidad Dos, Alexis Valerio, presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios.

Las canchas del barrio La Candelaria serán escenarios de los cuatro partidos decisivos en el siguiente orden:

En la cancha No. 1 a las 9:30 AM se enfrentarán los equipos Candelaria sector central y El Líbano, en la categoría de 6 a 8 años de edad.

A esa misma hora, en la cancha No. 2, jugarán los oncenos de Candelaria 1 – Vs Candelaria sector Omaira Sánchez, categoría 12 a14 años.

En la segunda ronda, programada para las 11:00 AM, en la cancha No, 1 se cumplirá el compromiso entre El Líbano y Candelaria Central, categoría 15-17 años, y en la No. 2 jugarán Candelaria 2 – El Líbano, en la categoría de 12 a 14 años.

A las finales llegaron los dos mejores de cada categoría después de disputar dos vueltas en cada una de estas, la logística y premiación estará a cargo del IDER que entregará trofeos a los campeones y subcampeones, y medallas a cada jugador participante, al igual que a los integrantes de los equipos técnicos.

Para el desarrollo de estas jornadas deportivas, la Administración Distrital entregó uniformes (pantalonetas, camisetas y medias) a los 16 equipos participantes, balones y mallas para las porterías de las 4 canchas, además de asumir el costo del arbitraje del torneo, hidratación y sonido en las canchas.