Según Mhoni Vidente, este miércoles 6 de marzo es el mejor día para Tauro: esto dice

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y famosa por distintas predicciones que ha acertado con temas de desastres naturales o accidentes relevantes, publicó un video a través de sus redes sociales en donde aseguró que este miércoles 6 de marzo es el día de las personas nacidas bajo el signo de Tauro, es decir, entre el 20 de abril y el 20 de mayo.

Sobre esto, inició diciendo lo siguiente: “El mejor día para Tauro será el miércoles 6 de marzo, sus números mágicos serán el 02 y 33, su color va a ser el verde y naranja. Siento a las personas de este signo enojadas, aceleradas, como que está pensando de más las cosas, su forma de ser es muy controladora, explosiva y controladora, lo que está sintiendo es que se le están saliendo las cosas de control”.

Recomendaciones para el signo de Tauro

Además, añadió: “Lo que tienen que hacer mis amigos de Tauro es negociar, absolutamente todo lo que vayan a hacer, el que se enoja pierde. Tiene que entender que está en un momento fundamental de su vida, para que pueda alcanzar cosas positivas, un mejor trabajo, un negocio más próspero, pero el problema de Tauro es que quieren hacer todo y su problema principal es el estómago, quieren comer absolutamente todo siempre”.

“Por esto es que siempre viven con el intestino inflamado, con flatulencias en todos lados, porque comen mucho, muy pesado y siempre la palabra de ellos es que están a dieta. Tienen que dejar de decir mentiras, pero lo más importante es que esta semana controlar el carácter, ser un poco más pacientes, no mentirse a sí mismos y actualizarte en cuestiones laborales y tener un equilibrio en su vida”, expresó la reconocida astróloga.

Además, Mhoni Vidente explicó que al ser el signo del toro, las personas deben tener este equilibrio en todos los aspectos, no comer ni mucho, ni poco y dormir bien, esta fue una de las cosas que la reconocida astróloga comentó y además, dejar de controlar a todos con los que comparte su círculo social, intentando cambiarlos. “No vas a cambiar a nadie, mucho menos a tu pareja, es imposible”.

¿Qué dicen las cartas para Tauro?

Por su parte, la experta en el tema del horóscopo, aprovechó para sacar dos cartas del Tarot para los Tauro, sacando la rueda de la fortuna, lo cual significa que en esta semana va a tener muchas juntas laborales, de nuevo jefe, de hacer cambios importantes, de empeñarse a seguir trabajando bien, si se quiere hacer un tatuaje, hágaselo, si se quiere cortar el pelo o cambiar el look, hágalo, está en ese momento de mover la buena vibra”.

La otra carta fue la de 5 de oros, que invita a Tauro a hacer cualquier cambio en el ámbito económico, es la semana para que Tauro cambie de trabajo, busque posibilidades nuevas o haga algún negocio. “Le está diciendo que está creciendo más económicamente. Eso sí, tiene que cuidarse los puntos débiles que son el estómago y las rodillas, cuídese mucho para que no se vaya a caer y sea más consciente al momento de hacer ejercicio”.

Además, la vidente aseguró que va a atener mucha compatibilidad con los signos de Virgo, Capricornio y Acuario. “Acuario y Tauro se llevan muy bien porque le gusta manejar a todos los volátiles, incluyendo Acuario, pero también se lleva muy bien con Virgo, personas que son serias y determinantes, pasa lo mismo con Capricorniano tanto, pero tienen compatibilidad”.

Por último, Mhoni dejó un mensaje, el cual fue: “Déjalo ir... Qué difícil es para Tauro dejar ir las cosas, o lo que sea, el trabajo, el amor, la casa, por eso son los últimos que se casan. La palabra déjalo ir es muy importante, yo lo comprendo, pero no es imposible, tiene que ser poco a poco, si no, no podrá ser feliz. Además, tenga cuidado con los pleitos, siempre procure tener precaución con temas legales e inconvenientes similares”.

Aquí le dejamos el video completo: