Reportan traumatismos para el pago de impuestos y otros trámites en oficina de recaudo

Cúcuta

Varios reparos tienen los cucuteños que deben realizar el pago de impuestos y diligenciar otros trámites en la oficina de recaudo de la secretaría de hacienda de Cúcuta.

Diariamente se ven algunas filas de personas solicitando agilizar la prestación de servicios, entre las quejas se resalta que “la situación es el retraso del sistema, se cae mucho y la gente quiere pagar para salir rápido de este impuesto predial, pero no funciona”.

Una de las usuarias dijo a Caracol que “para registrar la cámara de comercio, aquí me dicen que no, que tiene ser virtual y yo me meto al sistema. Voy a la contadora, pero ella me dice que tiene que venir, tengo tres días de estar viniendo y no pasa nada”.

Otro de los usuarios en el lugar destaca que “el problema aquí es que se reciben tres recibos por persona y hay alguien que tiene cinco recibos a nombre propio deben hacer cola, y yo he venido tres veces, no es ágil”.

Esto sucede en medio de varias denuncias relacionadas a tramitadores que se encuentran ubicados a las afueras del palacio municipal.