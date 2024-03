Pablo Repetto: “No podemos prometer resultados, pero sí nos vamos a entregar con todo”

Pablo Repettó llegó a Colombia y entregó sus primeras declaraciones como director técnico de Atlético Nacional. El entrenador uruguayo llegó a suelo colombiano en horas de la mañana del día lunes 4 de marzo, acompañado de su cuerpo técnico.

En la rueda de prensa de presentación, Repetto habló de las sensaciones que le produce dirigir al equipo antioqueño, la responsabilidad de lo que queda de temporada, la manera como piensa darle vuelta a la situación crítica de la institución, entre otras cosas.

“Es un orgullo estar en esta institución con dos Copas Libertadores. Es uno de los grandes de América. Te dicen Atlético Nacional y ves a un equipo copero, un equipo grande de América. Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera. El club nos brinda todo para llegar al alto rendimiento”, manifestó el nuevo entrenador.

El uruguayo se enfrentó al equipo paisa en la final de la Copa Libertadores de 2016, cuando dirigía a Independiente del Valle. Él confiesa que anteriormente hubo acercamientos, pero que nada se concretó. “Al club lo enfrenté en la final del 2016. Ese día me llevé una gran impresión, sobre todo de la hinchada. Esa fue la carta de presentación del club conmigo. En 2020 hubo un acercamiento, pero no se avanzó porque yo tenía contrato con otro equipo. Ahora sí coincidimos, me llamaron, me sedujo lo que es el club, lo que había visto y ni hablar del proyecto deportivo”.

El nacido en Montevideo, Uruguay entregó algunos detalles de lo que es su vinculación con el elenco verde de Antioquia, el cual respondería a los objetivos que tienen planteados. “Se hizo un contrato a dos años para tratar de buscar un equipo competitivo a nivel local e internacional. El momento no es el ideal, pero generalmente, cuando hay un cambio de entrenador es por estos temas, muy pocas veces porque el equipo va primero. Nos toca esta realidad y la afrontamos con responsabilidad y optimismo”, añadió.

Una ficha clave fuera del equipo

La llegada de Repetto coincidió justamente con la salida de Dorlan Pabón, quien el pasado lunes decidió renunciar a Nacional, y terminar de manera anticipada su contrato que tenía vigencia hasta finales de junio de este año. Esta es una baja sensible para el club, que le deja al nuevo entrenador, la tarea de resolver cómo va a organizar la línea ofensiva de lo que queda de campeonato.

“Comenzamos este camino con alguna dificultad. Se nos presentó Dorlan a comunicarnos su decisión, preguntamos los motivos, si era por nuestra llegada, y nos manifestó que lo venía pensando con su familia desde hace un tiempo. Intentamos convencerlo, pero iba a ser difícil. No vamos a poder contar con él, termina su tiempo en Nacional. Un histórico, un jugador ganador”.

Obligación de ganar en Nacional

“Hay diferencias (con Independiente del Valle y otros clubes) por historia, por hinchas, por obligaciones. En Atlético Nacional hay obligación por ganar, así lo exige su gente y su hinchada. Los procesos se deben acelerar un poco más, pero la gente debe tener paciencia. Nos seduce estar en una institución grande y realizar un proceso que ojalá sea exitoso”.

¿Cómo revertir la crisis y reencontrarse con la hinchada?

“En los momentos complicados hay que estar juntos, darle confianza a los jugadores y que la gente esté cerca del equipo. En las malas mucho más apoyo, confianza, trabajo, acercamiento con todos. No veo otra forma que no sea esta. Hay momentos en los que hay que tener un rol de motivación, otros apuntados a la estrategia y el juego. Hoy lo principal es retomar la confianza en los jugadores. Trataremos de dar confianza y empezamos a trabajar pensando en eso”.

“Uno entiende al hincha, es pasional y más cuando se está acostumbrado a ganar, como Nacional. Es fundamental que el equipo contagie a la gente. No podemos prometer resultados, pero sí, que de la mano mía y de mi cuerpo técnico, nos vamos a entregar con todo, eso hará que la hinchada se acerque. No es con palabras, es con hechos”.

Adaptación con la actual nómina y sí llegarían refuerzos

“No armamos el plantel, eso está claro. Como le pasa a todos los técnicos que toman un equipo en el camino, hay que adaptarse y adaptar la idea de juego. Trataremos de potenciar al máximo, no podemos decir para qué estamos. Apostaremos a lo máximo, después veremos. Por eso hablamos mucho de un proyecto a dos años”.

“No hablamos de refuerzos, hoy hay que trabajar en el partido del domingo. Tenemos dos bajas, la de Dorlan, que nos sorprendió, y lo de (Brahian) Palacios, que nos habían comentado algo. Buscar soluciones de momento y encarar este tramo con todo buscando potenciar el equipo. Después se hablará de refuerzos. Muchas veces se da que en el mercado quieres el plan A y no se puede, a menos que seas el Manchester City”.

El próximo partido de Atlético Nacional será el domingo 10 de marzo a las 4:10 PM recibiendo a Atlético Bucaramanga en la fecha 11 de la Liga Colombiana.