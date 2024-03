Las autoridades de tránsito deberán fortalecerse: Darío Hidalgo

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Darío Hidalgo, experto en movilidad, profesor e investigador, señaló que el anuncio de subir videos ciudadanos de denuncia para perseguir infractores es una buena idea porque estamos en medio de una crisis de seguridad vial, “hubo 640 muertos en enero 2024, 21 personas cada día, todo lo que podamos hacer por reducir siniestralidad es válido y esto parece ser una medida en esa dirección”. Resaltó que mucha gente se anima con esta idea, “ya se hace en redes, ahora toca hacer el procedimiento adicional de entrar a la página web del Ministerio para que se depositen los videos, se dé información adicional sobre hora y sitio y que eso permita hacer la denuncia de infracciones graves al código de tránsito”.

Resaltó que el éxito de la idea es difícil porque la autoridad de tránsito deberá fortalecerse para recibir, procesar los videos y emitir órdenes de comparendo, “eso depende de que no está manipulado y otros temas. De otro lado, los propietarios pueden impugnar y se le respetará el derecho al debido proceso”.

Destacó que la política depende del fortalecimiento de autoridades de control, de la verificación y del cumplimiento al debido proceso, “ya hemos tenido experiencias difíciles con cámaras de foto detección, en los cuales, el debido proceso ha sido el cuello de botella”. También resaltó que se debe invertir más en equipos autorizados, buena señalización, “de manera que ese sea el instrumento y no ciudadanos enviando videos. Incluso, dijo que todos los ciudadanos deben cumplir las normas haya o no Policía, haya o no cámaras autoridades o haya o no el video de un ciudadano, “esto nos podría impulsar a una mejor actitud de que todos somos vigilantes y todos somos vigilados”.