Vendedores ambulantes de Ibagué piden realizar censo socioeconómico

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Jaqueline Diaz, representante de un sector de los vendedores ambulantes de Ibagué, pidió a la Alcaldía incluir en el Plan de Desarrollo un censo socioeconómico que permita identificar quienes son realmente los comerciantes informales de la ciudad.

Según Diaz, representante de los ambulantes, la Gestora Urbana se dedicó a arrendar el espacio público de Ibagué invadiendo los andenes de diferentes sectores.

“Carros de tinto, cholado, son organizaciones que no son perseguidas, además violando el decreto 280 donde se dice que personas que tienen capital representativo no puede estar en la calle”, sostuvo.

Diaz sostuvo que en la actualidad hay mucha gente extranjera en las calles del centro, personas que no son la ciudad y están afectando a los vendedores que llevan años en la tercera, incluso portando un documento que les otorga la confianza legitima.

“A los de Ibagué no los deben perseguir, hay mucha gente que no es de acá, que tienen carros y otros elementos con los que están invadiendo el espacio público, pero a ellos si no los persiguen”, sostuvo.

Finalmente sostuvo que, se requiere la instalación mobiliario urbano en lagunas zonas de la ciudad, infraestructura, pero en las que las personas puedan trabajar y acorde a la necesidad de cada vendedor ambulante para que se cumpla con lo acordado.