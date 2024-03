Presidente Gustavo Petro califica al Ministerio del Deporte como una “pérdida de tiempo”

Luz Cristina López se posesionó como nueva ministra del Deporte en la Casa de Nariño, un evento en el que el Presidente de la nación, Gustavo Petro, criticó con dureza el funcionamiento del Ministerio desde su creación, así como a Panam Sports, tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

En su intervención durante la posesión de Luz Cristina, Petro se mostró a favor de aquellos que han cuestionado la creación del Ministerio del Deporte, ante conocido como Coldeportes. El mandatario fue más allá y lo calificó como una “pérdida de tiempo” hasta la fecha.

“El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera Ministra. El objetivo programático siempre ha sido el mismo. Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual que es, se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, puntualizó

El Presidente también cuestionó lo sucedido con Panam Sports, señalando que terminan siendo más importantes las infraestructuras que los procesos formativos de los deportistas. “En el deporte viene pesando más, los ladrillos que la educación. Eso tiene un sentido, entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay y creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, que no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad”.

Crítica a Panam Sports

“Cuando hay esas prioridades y lo acabamos de ver en el caso de los Panamericanos, la prioridad es construir, no es cómo nuestros deportistas van a llegar a competir, a ganar, no se piensa en los deportistas, se piensa es en las obras, cuántos millones de dólares. Ahí hablaban de 800, no sé si la cifra será cierta, pero 800 millones de dólares en unas obras de ese evento, pueden ser una gran equivocación del país. No fue por nosotros que lo descubrimos, sino que los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos, básicamente por una viveza de su director, porque estábamos en las fechas, podíamos hacer los traslados de dineros. A ellos les urge mucho el dinero, millones de dólares, hay que pagarles pasajes para que vengan con un acompañante en hoteles de cinco estrellas, en mi opinión eso no es el deporte, eso es un negocio, pero no voy a criticar el tema”, enfatizó.

Mensaje a la Ministra

Finalmente, le encomendó a Luz Cristina López en su cartera: “el mensaje que le hemos dado a las tres Ministras, en este caso a ti, es más educación, menos cemento. Más educación es que en todos los colegios públicos de Colombia, al menos los públicos, pero eso se genera en todos, se entregue educación física, la educación física es fundamental como un determinante de la salud. La Constitución de Colombia dice que es un derecho, la actividad física de toda la sociedad, para tener la mente sana es fundamental el cuidado del sí”.