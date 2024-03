Jefferson Duque envió sensible mensaje de despedida a Dorlan Pabón

Dorlan Pabón, ídolo de Atlético Nacional, club con el que conquistó cinco títulos, el último de ellos el de la Copa Colombia ante su clásico rival, Millonarios en 2023, tomó la inesperada decisión salir de la institución paisa al aducir motivos personales, a pesar de que tenía contrato hasta junio del presente año.

“No es una decisión fácil, toda mi familia es hincha de Nacional, yo amo esta institución y me ha dado todos los momentos más felices, los más tristes y los inolvidables”, sentenció Pabón en un video publicado por el club antioqueño.

Horas después, el delantero Jefferson Duque, quien se rumorea que también podría salir de la institución, le rindió homenaje a su amigo y excompañero con un audio del conferencista mexicano Daniel Habif. Este audio deja ver el sentimiento que tiene hacia “Memin”, de quien se dice podría llegar a reforzar el Envigado F.C., como principal ficha para ayudar a equipo a salvar el descenso, en la “cantera de héroes” debutó y estuvo entre 2009 y 2010.

“Antes de dormir, pues le pido a Dios que te siga cuidando, bendiciendo y prosperando, porque conmigo o sin mí, la neta, te quiero ver bien en todos los sentidos”, se escucha inicialmente en la publicación que hizo Jefferson a través de una historia en su Instagram.

Jefferson Duque vía IG. pic.twitter.com/a0vKlEFh1E — Daniel Botero Vélez (@BoteroVelezD) March 5, 2024

“Yo confío en tu capacidad para encontrar la felicidad y quiero que sepas que aunque no estemos juntos por el momento, pues voy a estar aquí celebrando tus triunfos, apoyándote en los desafíos, orando por ti, y eso sin importar dónde te lleve y me lleve la vida. Quiero que sepas que nuestro lazo no se va a romper. Esto es una muestra de amor maduro que no conoce de ausencias ni de distancias”, termina diciendo.

Sentido mensaje al que Dorlan Pabón respondió rápidamente, a través de su red social, “Más que mi amigo, eres mi hermano. Seguimos firmes, niño”.

¿Dorlan y Duque juntos de nuevo en Envigado?

En loa últimos días se empezó a especular, que Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Giovanni Moreno, quien jugó por última vez de manera profesional en 2022 tras su salida de Nacional, podrían reencontrarse y jugar juntos de nuevo en el Envigado F.C.

De igual forma, Pabón aún es un jugador con mercado en el fútbol colombiano, por lo tanto, también empezó a sonar en el Once Caldas, que dirige Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, entrenador que tuvo un paso por Nacional y que fue campeón de Copa Colombia y de la estrella 17.