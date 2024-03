Herrera sueña con un equipazo: jugadores que quiere llevar de Nacional a Once Caldas

Once Caldas pasa por un buen momento en la presente temporada, comparado con años anteriores. La última victoria ante el Deportivo Cali en condición de visitante le dio el tiquete de entrada parcial al grupo de los ocho clasificados para los cuadrangulares finales.

En diálogo con el programa de los domingos Deportes Caracol, el técnico Hernán Darío Herrera habló del rendimiento ascendente del equipo desde que comenzó la Liga, conceptos de jugadores en particular, el rol de Dayro Moreno en el plantel, entre otras cosas.

“Eso es un trabajo que ha estado realizando en todos estos meses que no he estado acá. Ahora está dando resultados de gracias a Dios. Llegaron los arqueros importantes para el Once como lo es Aguirre y Ezequiel y esperamos seguir avanzando. Apenas se ganaron dos partidos y nos falta lo más importante que es seguir adelante y partido tras partido tratar de ganar para seguir avanzando”, dijo el conocido ‘arriero’.

La ficha llamada Dayro Moreno

No cabe duda que la influencia del delantero Dayro Moreno ha sido fundamental en el plantel manizaleño, llegando a un momento en específico en el que el equipo fue dependiente de él. Ahora la idea táctica del entrenador se ha consolidado, y volcó a Once Caldas en una realidad distinta y el protagonismo absoluto de Moreno ha pasado a un segundo plano.

“Esto es un equipo donde Dayro hace parte de lo que es el engranaje de la institución. Tenemos a Dayro como goleador, pero ahora que llegaron unos recuerdos buenos, también porque nadie va a dudar lo de lo que está haciendo James (Aguirre) ahora, pero entonces dicen que dependemos de Dayro, y no. Aquí se trabaja en equipo y para que también haga goles”, recalcó.

De acuerdo con el experimentado técnico, el récord personal de Dayro no es algo que preocupe al plantel completo, lo manejan más con tranquilidad y premura. “El grupo no está muy pendiente de lo de Dayro, cierto. Nosotros estamos más pendientes de sacar el equipo adelante, de salir donde estábamos, y darle una alegría a la hinchada del Once Caldas, en eso estamos.”.

Elogios para el goleador

Herrera contó detalles internos del jugador más importante del club, que con sus acciones demuestra ser un ejemplo a seguir, a pesar del reconocimiento conseguido de seguidor de la fiesta y la noche. “Es el primero que llega el entreno. Es el que se cuida más que todos. En la parte personal él se cuida mucho, pero sobre todo en su estado físico. Y llega al partido y es el mejor. A Dayro hay que darle la mano, y que termine muy bien en el fútbol colombiano”.

¿Habrá segunda parte en Atlético Nacional?

Al entrenador oriundo de Angelópolis, Antioquia, se le preguntó si volvería a la dirección técnica de Atlético Nacional, a lo que prefirió no responder. Tan solo mencionó: “Sigamos (con la entrevista) que vamos muy bien”. Herrera no salió del equipo antioqueño en los mejores términos, y generó tema de conversación en su momento, por lo que se cree que es una posibilidad muy lejana en muchos aspectos.

Manejo de jugadores complicados

“Para qué nos vamos a engañar. (Eduardo Emilio) Vilarete llegaba borracho al entreno. Zubeldía, pues, le decía al preparador físico, “dile que le dé 20 vueltas a la cancha si se muere, o a ver si aprende”. Uno va aprendiendo de todo, pues yo le digo, he tenido muchos jugadores a mi lado y a mí no me gusta tomar, pero yo sí he tenido mucha gente que le gusta el trago y pues hay que respetar a todo mundo”.

El sueño de dirigir a Once Caldas

“Cuando yo era jugador de Nacional, a mí me gustaba mucho esta plaza. La plaza de Manizales siempre ha sido, pues, muy buena para nosotros los antioqueños como jugador y como entrenador. Yo creo que han pasado muchos entrenadores y jugadores antioqueños. La meta mía y lo principal que quiero acá es meterlo a los ocho y después buscar el título que tenemos con qué hacerlo también”.

¿Ficharía a Giovanni Moreno para el Once?

“Estuve hablando con él (Gio). Me gustaría traer a Dorlan y a Jefferson Duque también. Pues ya he estado hablando con ellos, pero de verdad que es difícil que ellos vengan acá el Once. Quisiera esos tres acá en el Once Caldas conmigo. Yo quisiera tenerlo. Como no lo estuve por allá en Nacional, pues yo lo quisiera tener acá, porque ya sé la clase d jugador que es. Con ellos uno puede sacar el equipo adelante y puede avanzar mucho más”.

Las sensaciones de tener a Billy Arce:

“Billy Arce es talento. Es un talento que uno lo veía en Pasto. Después ya nos lo ofrecieron a nosotros y no dudamos en traerlo. Tiene muchas condiciones, y últimamente los partidos que ha jugado, lo ha hecho muy bien. Esperamos que él mantenga ese nivel porque lo necesitamos”.

James Aguirre y cómo llegó al Once:

“Nosotros tenemos una comisión técnica para traer los jugadores al equipo. Lo estuvimos mirando por varios videos, averiguamos con mucha gente antes de traerlo. A mí me gustaba cómo tapaba en el Bucaramanga, entonces nos decidimos por él. Traerlo acá, yo creo que ha sido un acierto. Porque nos ha dado mucha seguridad, nos ha dado mucha tranquilidad en el arco. Él ha sido una persona que es como un líder porque es una persona preparada que le cayó bien al grupo y eso es lo más importante”.

Recuerdos con el Real Cartagena:

“Aunque yo tengo dos títulos de la B con el Real. Tengo un subcampeonato con el Real Cartagena, que esa vez disputamos la final con el Deportivo Cali, donde estaba dirigiendo Pedro Sarmiento, y me ganaron bien. Me ganó allá y me ganó en casa, entonces fue justo ganador en ese año”.