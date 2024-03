Familiares de hombre quemado en estación de Sardinata exigen respuestas a la Policía

Cúcuta

Los familiares de Esneider Rodríguez, hombre que resultó herido con graves quemaduras al interior de una celda en la estación de Policía del municipio de Sardinata, piden justicia y respuestas sobre lo ocurrido.

Afirman que en ningún momento los miembros de la institución se han comunicado con ellos, además iniciarán acciones legales.

“Ahí tiene que haber cámaras y tienen que darse cuenta de lo que pasó, porque eso no puede quedar así, yo como hermana quiero que se haga justicia, porque para ellos, lo que prefieren es que mi hermano esté muerto, y eso no es así, no se le puede dar el gusto a ellos. Él está muy mal de salud, le dio un paro cardíaco y está ensuciando sangre, por eso quiero saber qué pasó con mi hermano, porque la gente dice una cosa y otra” aseguró en diálogo con Caracol Radio Yaneth Rodríguez, hermana de Esneider.

El ministerio público ha decidido intervenir en el caso haciendo un llamado a los organismos de control para brindar todas las garantías de transparencia que solicitan los familiares de Rodríguez.

“La Personería va a realizar sus investigaciones preliminares y va a solicitar mediante oficio a la Procuraduría que se inicien investigaciones más profundas en el caso para determinar una posible responsabilidad de los Policías en este procedimiento. Las investigaciones que adelantan en la misma Policía, están enfocadas en cómo pudo haber ingresado cualquier elemento que sirviera para iniciar la conflagración” dijo a Caracol Radio Edwin Gutiérrez, personero de Sardinata.

Frente a lo sucedido, por parte de las autoridades se realizó un pronunciamiento en el que se anuncian acciones internas con el fin de aclarar el hecho que dejó a Rodríguez con quemaduras en el 60% de su cuerpo.