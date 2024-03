“Comparte el diagnóstico”: Lafaurie tras reunión con Petro sobre frentes de seguridad

Colombia

Al término de una reunión con el presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, aseguró que tuvieron varias coincidencias al rededor de su propuesta de crear frentes de seguridad en las regiones para hacerle frente a la violencia en los territorios.

“Yo creo que el presidente comparte el diagnóstico que le hice. Y, por consiguiente, hay que buscar soluciones a ese diagnóstico. La opinión del presidente es la misma. Claro, hay que hacerlo. Pero no solamente de los ganaderos”, empezó explicando Lafaurie.

El líder gremial consideró también “que la idea que él tiene yo la comparto plenamente, se lo he dicho también al Consejo Gremial. Esto tiene que ser con todo aquellos que están en los territorios, sufriendo las dinámicas de violencia, sufriendo la captura que el narcotráfico está haciendo de las autoridades”.

El objetivo de estos frentes, según el presidente de Fedegán, es “que entre todos rodeemos a las autoridades y al mismo tiempo les exijamos el cumplimiento de la ley. Eso tiene que ser a través de una articulación, de la construcción de un tejido social de protección”.

Posteriormente, en las declaraciones entregadas, insistió en que “comparte el presidente el diagnóstico, y cree que además de ganaderos debe haber comerciantes y personas que están vinculadas en la región con actividades agrícolas, por ejemplo cacao, café, arroz; esos son los que tienen que participar activamente en la construcción de ese tejido social de protección con las autoridades”.

Y aseguró que “es la única forma, no hay otra. Por eso el presidente ofreció hacer una reunión mucho más de fondo sobre este tema, y supongo que lo tratará con el señor ministro (…) no queremos repetir la historia, no nos dejen solos. Esto es con todos, todos aquellos que creemos en una Colombia posible. Quienes somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho, tenemos que creer en las instituciones y en quienes las representan”.

Y concluyó Lafaurie recordando que “el presidente tiene la palabra. Nosotros lo que somos es unos ciudadanos que estamos hoy en día a merced de las dinámicas de criminalidad”.