Arranque de semana: Mancuso, tecnocracia y elecciones en EE. UU.

En Hora20 el debate sobre los últimos nombramientos que ha hecho el presidente Petro en los que se vería de nuevo la tensión entre activismo, afinidades ideológicas y tecnocracia en el gobierno nacional. Después hablaremos del avance de la audiencia en la que Salvatore Mancuso podría quedar en libertad. Por último, las elecciones en Estados Unidos.

La decisión que tomó esta tarde una juez de ejecución de sentencias del tribunal de Justicia y Paz de otorgarle la libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quien llegó hace apenas siete días al país. Esta decisión tendrá validez siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad y en este caso Mancuso cuenta con 47 medidas de aseguramiento y más de 41 mil hechos investigados por el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, con lo cual, este proceso de solicitar la libertad se debería ante estos dos tribunales.

La libertad de Mancuso sería por el cuatro años y debe cumplir con una serie de condiciones como no salir del país, no visitar departamentos de la costa caribe, ni Norte de Santander y algunos municipios de Antioquia, no podrá portar armas y deberá acudir a Justicia y Paz cuando sea requerido. Cabe recordar que Mancuso también fue aceptado en la JEP por la relación entre Fuerza Pública y el paramilitarismo.

Mancuso se ha amparado en el cumplimiento de la pena tras las tres sentencias que recibió en Justicia y Paz y por cuenta de la designación del gobierno para cumplir con la labor de gestor de paz, un rol, que según Luis Fernando Trejos le permitiría contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con una organización armada, designación con la que también se puede solicitar el levantamiento de la medida de aseguramiento o solicitar la pena alternativa, sin embargo, esto no implica la suspensión ni el fin del proceso judicial.

Lo que dicen los panelistas

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador en Washington y columnista, señaló estar decepcionado con la decisión de dejar a Mancuso en libertad, “eso insulta a las víctimas y genera efectos complicados porque hay convergencia de Justicia y Paz y JEP; eso va a confundir y hasta esconder verdad”, pues comentó que la confusión de justicias transicionales crea una dinámica interesante, “surge la famosa idea de una ley de punto final, si Mancuso enloda a todo el mundo, entonces todo el mundo necesita ley de punto final”. Destacó que Mancuso será un actor político peligroso, “no creo que en él esté la verdad, también está la mentira y la intención de engañar y hacer daño”.

En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, dijo que la situación es predecible, “Haley es una mujer dura y no se deja amilanar por los ataques de Trump, ha hecho campaña tan interesante que las encuestas muestran que si ella fuera la candidata contra Biden, ganaría ampliamente, tiene respaldo de los moderados en el Demócrata”.

Para Martha Alfonso, representante a la cámara por la Alianza Verde, otra pregunta en el caso Mancuso fue extraditado por seguir delinquiendo o fue extraditado para que no contara una verdad y no hablara, “el aislamiento que vivió Mancuso alejó a muchas víctimas de la posibilidad de acceder a detalles”, en ese sentido, dijo que queda la sensación de conflicto porque para las víctimas puede ser impactante en su emocionalidad que una persona que cometió tantos delitos y generó dolor esté en libertad.

Sobre la discusión de tecnocracia, dijo que el Gobierno apostó por perfiles de tecnócratas, “pero en el desarrollo del gobierno hay pugnacidades en el gabinete y eso impide que se desarrolle el programa de gobierno”, pues aseguró que la decisión de nombrar gente de su mayor confianza tiene que ver con que esa apuesta inicial de nombrar tecnócratas no permitió avanzar en el propósito político, “entonces se rodea de gente con claridad y compromiso con ese proyecto político”. Manifestó que la tecnocracia en Colombia ha representado la ideología neoliberal, “no creo que los tecnócratas lleguen vaciados a esos cargos y a la construcción de política pública; el neoliberalismo tiene una estructura ideológica que configura desigualdad”.

Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, el periódico global, explicó que Justicia y Paz ofrecía unas penas alternativas, se buscaba que se diera contribución a la verdad, “Mancuso se acogió a eso y la pena máxima son 8 años de prisión, seguido por cuatro años de libertad de prueba”. También dijo que la discusión ahora es que Mancuso fue extraditado bajo el argumento de que seguía delinquiendo, “¿por qué mantener la pena alternativa si seguían delinquiendo? ¿O tiene derecho a esa pena o no lo tiene?”. Resaltó que entre la designación como gestor de paz, también se va acercando a la justicia transicional del 2016 que es la JEP, “es aceptado y parece que aporta verdad, entonces ahora se complejiza la pregunta sobre si realmente está aportando a la verdad”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, magister en seguridad y estudios políticos y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, se preguntó en el caso de Mancuso sobre las víctimas, “¿se pone a las víctimas de primera? Yo creo que no, hay mucho bombo. Acá lo último que está son las víctimas, se apela a la JEP y seguimos sin saber la verdad de lo que pasó”. También destacó que hay instrumentalización política con la llegada del exparamilitar, “¿a qué se refiere Mancuso con el cierre definitivo de las negociaciones de Ralito? ¿Reabrimos entonces otras negociaciones? ¿A qué se refiere?”

Frente al debate sobre tecnocracia, dijo que el gobierno todo lo que sienta que huele a neoliberalismo hay que sacarlo, “eso es lo que piensa el Presidente; hay un desprecio de todo lo que huela a privado”. De otro lado, dijo que no se puede decir que la tecnocracia tiene ideología, “es el conocimiento para el funcionamiento del Estado, que no se cometan actos de corrupción como pasaportes o DNI”. Además, señaló que el punto no es si es o no purasangre, es ver si Bolívar tiene capacidad de administrar una de las entidades del Estado que maneja más recursos, “¿conoce lo presupuestal? ¿conoce lo contractual?”, se preguntó.