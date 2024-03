Advierten posible confinamiento de población civil en veredas del Sur del Tolima

Tolima

El Centro de Estudios de Regionales de la Universidad del Tolima advierte que en algunas zonas del sur de departamento se estaría presentando un confinamiento de las familias a causa del recrudecimiento de la violencia.

Andrés Tafur, director Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, analizó la situación que se está registrando en municipios como Ataco, Rioblanco, Planadas y Chaparral.

“Desde el 2019 hay disidencias en el sur del Tolima, en principio la Dagoberto Ramos, hoy muy fuerte la Ismael Ruiz y la entrada del grupo de Iván Mordisco que es la Darío Gutiérrez que hace presencia hoy por la Cordillera Oriental en Dolores, Alpujarra, porque vienen del sur del país entre el Caquetá y el Huila”, sostuvo Tafur.

El investigador y docente universitario sostuvo que hay presiones e instrumentalización de líderes comunales “Ejercicios de control territorial, confinamiento de la población, mucha extorsión, hay una situación compleja porque hay delincuencia común y disidencias”.

Además, mencionó que se han registrado asesinatos de lideres, combates y otros temas que se convierten en preocupantes para población civil, a la vez sostuvo que el gobierno departamental debe tener una posición más férrea frente a la seguridad sin esperar los lineamientos que adopte el gobierno nacional.

“La política nacional hoy es negociación de paz y mesa de conversaciones, no es guerra total que hubo en el gobierno Duque y que igual crecieron las disidencias, la presión sobre la población crece y a nivel departamental no hay una política clara”, mencionó.

Al igual sostuvo que se debe tener una posición más férrea por parte de la gobernadora, Adriana Magali Matiz, para que en el territorio las autoridades funcionen ante lo que está sucediendo con las presiones, asesinatos y extorsiones.

Finalmente, aclaró que, aunque no hay un comunicado por parte de las disidencias que ejerza un confinamiento, la propia comunidad ha dejado de circular en algunos horarios para evitar inconvenientes.

“No hay comunicados que le digan a la gente que no se puede movilizar, pero la gente sabe que aciertas hora no es posible digamos tener libre movilidad, por autocuidado, por autoprotección sabe que si ha habido combates y hay clara presencia de disidentes, es mejor no salir, aunque en Tolima no hay paro armado, ya no se puede salir en algunas horas”, puntualizó.