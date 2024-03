A ritmo vallenato alcalde de Cúcuta pide a concejal excusarse por escándalo

Cúcuta

El alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo se pronunció sobre el escandalo en los que se encuentran sumidos un grupo de concejales en medio de la celebración del cumpleaños del secretario de educación y donde el concejal Carlos Dueñas invita al funcionario “y que siga robando...”

El mandatario municipal en tono musical dijo a Caracol Radio que hay un vallenato que dice “yo siempre he dicho que cada uno se busca su destino, ellos se emparrandaron, ellos tienen que ser responsables de sus actos, nada de eso tiene que ver con la administración municipal”.

Expresó que “conozco la experiencia, la capacidad y la seriedad con la que el secretario de educación ha respondido a los temas de la administración municipal” al salir en defensa del hecho en el que su funcionario se ve involucrado.

“Se presentó esa situación, el tendrá que aclararla, dar una explicación pública, los temas de irresponsabilidad del concejal, este debe pedirle disculpas públicas a los cucuteños. No dudo de él, me parece que ha mostrado las capacidades” manifestó.

Curiosamente los catorce concejales que estaban en la celebración no responden sus teléfonos móviles. El involucrado no ha explicado a la opinión pública el porque de la invitación tan particular que le hizo al secretario de educación.