Investigan masivo envenenamiento de perros en El Zulia/ Foto: Getty Images / SUTHEP WONGKHAD( Thot )

Norte de Santander

En el municipio de El Zulia, la comunidad no sale de la indignación, el rechazo y la preocupación por el masivo envenenamiento de perros en esa población ubicada a 15 minutos de la ciudad.

El hecho se presentó sobre el barrio La Alejandra de esa población, cuando de manera sucesiva comenzó el deceso de los animales, que se encontraban esterilizados y en buenas condiciones.

Por ahora las autoridades no tienen pistas de los responsables del lamentable hecho que ha causado estupor en la comunidad del sector y de las autoridades del municipio.

Comunidades animalistas han reclamado justicia para tratar de establecer las circunstancias en que se produjo esta lamentable situación.

Se desconoce además la sustancia que se les habría suministrado que les causó la muerte a por lo menos nueve perros.

Se esta a la espera de un pronunciamiento de la alcaldía del municipio y de la Policía Metropolitana, quienes recepcionaron la denuncia de la comunidad zuliana.