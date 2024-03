Los líos de la empresa de seguridad que aparece en el expediente de Nicolás Petro

No es la primera vez que la empresa de seguridad Preventions Limitada ha sido vinculada con escándalos judiciales en el Atlántico. Además de presuntamente tener nexos con el expediente de Nicolás Petro, en el 2022 también fue relacionada por las autoridades en las investigaciones por un tiroteo con armas largas que dejó dos muertos en una fiesta de cumpleaños en una cabaña.

Se trata de la balacera ocurrida en octubre del 2022 en Punta Roca, jurisdicción de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, en donde fallecieron Jonathan José Ospino Illera, quien cumplió esa noche 21 años y Roy Ricardo Galea Reyes, de 38 años, quien era uno de los hombres de confianza de Roberto Vega Daza, asesinado el pasado 27 de febrero del 2024 en Valencia, España.

El hecho dejó descubierto el poder de mafias de narcotráfico que operan en el Caribe colombiano y en territorio venezolano.

La empresa de seguridad Preventions Limitada fue mencionada luego del tiroteo en la fiesta donde fueron capturadas dos personas, entre ellas, dos por el delito de porte de armas. Sin embargo, mostraron papeles de esa compañía que les certifica el uso de las armas largas y fueron dejados en libertad.

Según fuentes de las autoridades, la empresa de seguridad sería una de las empresas fachadas de los Vega Daza para legalizar sus armas.

La vendetta entre bandas llevó a muerte de tres de los miembros Rafael Vega Daza, y sus hijos Ronald e Iván relacionado con el tiroteo de punta roca.

Esta empresa surge de nuevo a la luz, con el informe de Noticias Caracol que menciona una fuente de la Fiscalía que la relacionaría presuntamente con los movimientos de dineros de Nicolás Petro en Barranquilla.

A propósito, el hijo del presidente de la República señaló que “la Fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”.