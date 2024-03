“La Fiscalía no tiene documentos que me vinculen a esa empresa de seguridad”:Nicolás Petro

Bogotá

Nicolás Petro se pronunció tras las nuevas denuncias que se dieron a conocer en su contra por medio de un informe de Noticias Caracol que reveló que, el hijo del presidente Gustavo Petro, al aparecer, buscaría legalizar dineros ilegales que obtuvo y que presuntamente, iban para la campaña política de su padre, con una firma de seguridad de Barranquilla, “Lost Prevention Limitada, vinculada al clan Vega Daza.

“La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”, dijo el hijo del primer mandatario.

Nicolás Petro, agregó que han expuesto su vida y la de su familia en peligro, “todo por un informante falso de la fiscalía”.

“Por un informante falso del Fiscal Mario Burgos fue que me capturaron ilegalmente y hoy Noticia Caracol le hace despliegue a esas mentiras”, puntualizo su mensaje en la red social X.