“La plata de los recibos del Ibal la gastan pagando favores politiqueros”: Jorge Bolívar

Ibagué

Al finalizar el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Ibagué, el cabildante conservador, Jorge Bolívar, líder de la oposición, aprovechó para lanzar fuertes dardos a la administración municipal, liderada por la alcaldesa, Johana Aranda.

Uno de los temas tratados fue el contrato de construcción del puente sobre la calle 60 con Quinta, del cual manifestó que el tiempo le da la razón “Se le han entregado más de $3 mil millones al contratista y hoy no tenemos ni siquiera la primera piedra, luego del debate se hizo la suspensión, pero la ciudadanía quiere saber que pasó, todavía no han radicado ni la solicitud de permisos”.

Además, mencionó que, otro de los debates que se realizó fue sobre la situación de los puestos de salud donde se evidenció que siguen cerrados en la zona rural “En la zona urbana cerrado el de las Delicias y deteriorados como el del Gaitán y Jordán Octava Etapa, increíble que una persona que fue secretaria de Salud que conoce la situación no haya sido capaz en sus primeros dos meses de trabajar por la salud real de los ibaguereños”.

También se refirió a la situación del Sistema Estratégico de Transporte Público, sostuvo que los atrasos en la ejecución del cronograma podrían llevar a que no se giren los recursos a la ciudad. A la vez reconoció que el municipio honró la palabra de liquidar el convenio.

Bolívar cuestiona al Ibal

Sobre la problemática en el suministro de agua, aseguró que es increíble que la alcaldesa, Johana Aranda, haya trabajado 23 años en el Ibal y ahora le eche la culpa a Cortolima.

“Sigue la comuna 9 sufriendo, llorando por agua, su fuente fundamental son las piscinas, terrible que una alcaldesa que estuvo 4 años en la administración hoy diga que la culpa no es del Ibal sino es de Cortolima, porque no le ha concesionado la quebrada Corazón, hace un año no teníamos la quebrada Corazón, hace un año la quebrada Cay esta produciendo al igual que Combeima y la comuna 9 estaba sin agua”, aseguró.

Finalmente, denunció que el IBAL se convirtió en un escenario de la politiquería y que en la actual administración no se ven las bases reales para empezar a cambiar estructuralmente los problemas de la ciudad.

“No inventemos mas excusas, el Ibal se convirtió en un fortín politiquero y que la plata que ingresa por recibos se la gastan es pagando favores politiqueros y no haciendo inversiones reales para cambiar el acueducto de la ciudad y evitar que el 50% del agua que se produce se siga botando como está pasando”, puntualizó Bolívar.