“El Gobierno no puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto”: presidente de Senado

Iván Name. Foto: Colprensa. / Diego Pineda

Congreso

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, hizo una fuerte advertencia al Gobierno nacional frente al trámite de sus reformas sociales, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que su Gobierno empezaría a implementar apartados de la reforma a la Salud, pese a que siga en medio de su trámite legislativo.

“Eso muestra mucha ineficiencia porque entonces debió haber hecho el Gobierno a tiempo lo que podía, y no ahora como una especie de reacción, amenaza, al Congreso porque supone que no le va a aprobar sus reformas”, consideró el senador del Partido Verde.

El presidente de la rama legislativa hizo un llamado al Gobierno para “que hagan lo que pueden, ojalá lo que deban y no lo que no deban”, porque consideró que se podrían venir demandas: “el problema va a ser posteriormente en las demandas que habrá de tener los actos que no pueden ser soportados sin una reforma en el Congreso”.

Name enfatizó en que “el Gobierno no puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto, porque entonces estaría violentando la ley y la Constitución”, haciéndole un llamado al presidente Petro a que no interfiera o quiera saltarse la labor del legislativo.

En lo corrido del nuevo periodo legislativo, las reformas sociales no han tenido avances en su trámite. La de Salud sigue con audiencias públicas a la espera de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, la Pensional ha discutido los primeros impedimentos de cara a su segundo debate en plenaria de Senado, y la Laboral no reanudará su primer debate sino hasta mediados de marzo en la Comisión Séptima de Cámara.