Cartagena, uno de los destinos mejor valorados de Sudamérica en los premios Tripadvisor

En el marco de la inauguración del stand de Cartagena en la 43ª Vitrina Turística de Anato 2024, Tripadvisor hizo entrega oficial del premio que galardona a La Heroica como uno de los destinos mejor valorados de Sudamérica, ubicándose en la posición número 4 de los Traveller’s Choice Awards Best of the Best Lo Mejor de Sudamérica.

Este reconocimiento sitúa a Cartagena entre el selecto 1% de los ganadores de esta categoría de Tripadvisor a nivel mundial.”Nos sentimos honrados que Cartagena de Indias haya sido incluida entre los destinos favoritos de los viajeros este año. Este premio es un reconocimiento al trabajo articulado, así como del encanto único e inspiración que la ciudad ofrece y evoca a quienes nos visitan. Con acciones contundentes Cartagena está volviendo a brillar”, expresó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias.

Los Traveller’s Choice Awards son un testimonio del compromiso y la calidad que ofrecen los destinos, según los comentarios y reseñas de viajeros de la comunidad de Tripadvisor durante los últimos 12 meses. Este reconocimiento refleja el impacto memorable que Cartagena de Indias ha dejado en sus visitantes, consolidándose como un destino de primer nivel.

La Presidente Ejecutiva también extendió su agradecimiento a los visitantes y reviewers que compartieron sus experiencias en la plataforma de Tripadvisor. Traveller’s Choice Awards es uno de los premios más reconocidos en el contexto de viajes y turismo, por lo que es muy valioso para nosotros.”Este logro no solo celebra nuestro pasado, sino que también inspira nuestro compromiso permanente con la excelencia”, agregó John Boris, director de Crecimiento de Tripadvisor, quien felicitó a Cartagena de Indias por su distinción, destacando el impacto memorable que ha dejado en los visitantes.

“Los viajeros confían en las listas Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor para ayudarles a navegar por la infinidad de experiencias para vivir y disfrutar en todo el mundo. Esperamos que este reconocimiento siga impulsando al destino en 2024″, agregó Boris.

Cartagena continúa consolidándose como un destino turístico excepcional que cautiva a los visitantes con su encanto histórico, cultural y su cálida hospitalidad.

Para consultar todas las reseñas y descubrir más sobre Cartagena de Indias, visita https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g13#filters-area.com