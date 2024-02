Condenan a 15 años y ocho meses a Carlos Palacino por desfalco a la salud

JUDICIAL

La jueza 17 de conocimiento de Bogotá condenó a 15 años y ocho meses de prisión al expresidente de la extinta Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino y su entonces vicepresidente financiero, Mauricio Sabogal Jaramillo por el desfalco en más de $14 mil millones a los recursos de la salud.



Fueron condenados por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.



De acuerdo con la sentencia, entre 2010 y 2011, Carlos Palacino y Mauricio Jaramillo crearon un sistema de recobros irregulares para desviar los recursos que estaban destinados para las IPS.



Saludcoop giraba cheques con destino a las IPS y daba por canceladas las facturas para poder hacer el recobro de los servicios que no hacían parte del plan obligatorio de salud al antiguo Fosyga (hoy ADRES). Sin embargo, cuando lograba que las IPS firmaran las facturas por la supuesta cancelación de las deudas, Carlos Gustavo Palacino y Mauricio Sabogal Jaramillo daban la orden a los bancos para que no hicieran efectivos los cheques, lo que llevó a la quiebra a varias clínicas y hospitales.



Fueron alrededor de 2.900 cheques que fueron anulados o guardados, y que no llegaron a los proveedores de servicios de salud.



Esta es la segunda condena contra Palacio. En abril de 2022 fue condenado a 10 años por haberse apropiado de más de $300 mil millones de los recursos de la salud.