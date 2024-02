“Es falso, no sabía de mi retiro”: exsecretario de la Cancillería ante declaración de Murillo

En exclusiva con Hora20 de Caracol Radio, el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, respondió al comunicado del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sobre la licitación que se entregó el lunes 26 de febrero a Thomas Geg & Sons.

El exsecretario aseguró que no sabía que iba a ser retirado del cargo, “tanto no sabía que él me hizo la delegación el viernes 22, lo que sabía era que él llegaba como ministro encargado”. También manifestó que el 22 de febrero el presidente Petro le dijo al canciller que se estudiara la situación, pero no que se iba.

De otro lado, contó que él le había dicho al canciller Murillo que quería hablar con el Presidente, “pero no me imaginé que quisiera sacarme del cargo, si el ministro estaba con motivo de un encargo, pues no es lógico que proceda a hacer esos movimientos”. El exsecretario contó que una vez se notificó esta mañana por conducta concluyente y que de una vez empezaron a acosarlo para irse de la Cancillería, “ya tengo listo el equipaje para sacarlo mañana en la mañana”.