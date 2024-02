Jenesano de nuevo en alerta roja por desabastecimiento de agua

Tunja

A pesar de contar con un carrotanque que fue entregado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el municipio de Jenesano padece de desabastecimiento de agua, situación que ha puesto en las cuerdas al mandatario local Hugo Alexander Reyes quien tomó la determinación de ampliar el racionamiento.

Según lo manifestado por el mandatario, el descenso en los niveles del agua en la Planta de Tratamiento de Agua Potable actualmente ha sido del 50%, es por esto por lo que se tomó la decisión de comenzar un racionamiento en el municipio.

“En efecto se han tomado algunas determinaciones en función de mitigar en gran medida a todo lo relacionado con el desabastecimiento de agua, esta dificultad grande que se presenta en buena parte de los municipios del departamento de Boyacá y casi que en todo el país, esta situación se debe también a las bajas o casi nulas precipitaciones Jenesano ya completa casi un mes en el que no ha vuelto a llover, salvo un pequeño compás de espera que permitió tras caer algunas lluvias pero ya otra vez estamos en total ausencia de las mismas, entonces la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio pasó de recepcionar 12.5 litros de agua a apenas 6.5 litros. Estamos tenemos una pérdida de más o menos el 50% lo cual nos obliga a tomar acciones frente a esta desafortunada situación. En primera medida hemos tomado la determinación de cerrar las válvulas en horas de la noche permitiendo que los tanques de aprovisionamiento de almacenamiento recuperen su nivel habitual, pero de continuar esta situación nos veremos obligados a establecer el racionamiento en horas del día, también se han adoptado otras medidas como impedir el uso de piscinas, el lavado de vehículos, fachadas, igualmente, la utilización del agua para otros usos diferentes al del consumo humano”, apuntó Reyes Parra.

El mandatario aseguró que el carrotanque entregado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha sido de gran ayuda para poder mitigar la falta de agua que padece el municipio, sobre todo, en la zona rural que es la que se ha visto mayor afectada.

“Es precisamente esa producción de agua que tenemos en más de siete veredas del municipio que hoy no cuentan con el preciado líquido ya que el acueducto urbano se ha venido a menos en la capacidad de recuperar sus tanques de almacenamiento y nos hemos visto obligados a llevar más o menos entre 4.000 a 7.000 galones diarios de agua para los diferentes acueductos, son aproximadamente de diez a once variedades que hoy básicamente no les está entrando una gota de agua al sistema de potabilización, entonces nos vemos sí o sí obligados a hacerlo. De verdad que este carrotanque ha sido de gran ayuda estas máquinas y todos los santos días están junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio he venido haciendo estos recorridos por las diferentes veredas y en algunos casos en particular se ha hecho de manera focaliza en algunos hogares directamente. Sin ese carrotanque sería muy difícil apalear esta situación ya logramos también convenio con uno de los acueductos que afortunadamente no presenta en este momento dificultades que es de profundo al cual hemos solicitado y nos han aprobado 150.000 litros que es el equivalente a unos 35 carrotanques llenos para poder aprovisionar a diferentes veredas y permitir al urbano que es el que hoy está surgiendo un mayor tiempo de recarga”, agregó.